地緣政治雜音漸息 華爾街目光轉向科技七雄財報和Fed獨立性

編譯劉忠勇／綜合外電
總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻如美股反應如同原地踏步。（路透）
總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻如美股反應如同原地踏步。（路透）

美國股市史坦普500指數周五平盤作收，連續兩周下跌。總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻是原地踏步，投資人重新將注意力轉回企業財報，以及聯準會（Fed）決策和主席繼任人選。

史坦普500指數周五幾無變動，那斯達克綜合指數小漲0.3%，道瓊工業指數跌285點。一周下來，道瓊和史坦普各跌 0.5%和0.4%，那斯達克小挫 0.1%，市場躲過歐美之間差點重燃的貿易大戰，如今大致重回原點。

費城半導體指數跌1.2%，受英特爾（Intel）崩跌17%所拖累，執行長陳立武發出黯淡財測，並警告先進製程良率不如預期。

英特爾的對手超微（AMD）大漲2.4%。輝達（NVIDIA）和台積電ADR也分別上漲1.5%和2.3%，據傳大陸官方將開放國內業者採購輝達H200晶片。

Resonate Wealth Partners創辦人朱里亞諾（Alexander Guiliano）說：「本周市場走勢對投資人是一個重要的提醒：切勿讓華府放出的政治消息干擾投資布局，並在股市因重大消息而重挫時，把握進場尋找機會。」

接下來美國企業財報季進入高峰，可以一窺影響今年企業展望的經濟和政治亂流。在史坦普 500 指數連續三年創下兩位數上漲佳績後，目前價位偏高，不容絲毫閃失。

「科技七雄」中有四家公司準備登場：Meta、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）將於周三盤後發布財報，蘋果（Apple）財報也於周四盤後揭曉。

科技巨人今年以來表現不盡人意，Meta 和微軟已較一年來高點下跌超過 18%；蘋果也跌 13%，特斯拉也自高點回落近 10%。不過，投資人門檻隨股價降低，這些重量級企業反而更有機會交出較符合預期的成績單。

朱里亞諾說：「科技七雄中多檔個股過去一年的表現遜於史坦普 500 指數，因此接下來這幾場財報法說會，可能成為扭轉局勢的重要動因。」

蘋果尤受關注。Landsberg Bennett 私人財富管理公司投資長藍斯柏格 （Michael Landsberg）指出，受惠於 iPhone 17 的換機潮，若繳出獲利強勁的財報，預料可提振已連跌八周的股價。

聯準會（Fed）周三的決策會議，是另一場重頭戲。投資人幾乎一致認為，基準利率將維持不變在目前 3.50% 至 3.75% 的區間。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最後決議有多少人表示異議，也深受矚目。川普政府頻頻對Fed理事庫克和主席鮑爾頻頻施壓，引發外界對Fed獨立性的質疑。財政部長貝森特本周在瑞士達沃斯表示，接替鮑爾的新任主席人選，最快下周就會公布。川普早先已表示，已縮小下一任Fed主席人選範圍，從預測市場看來，貝萊德集團全球固定所得投資長李德竄升，如今呼聲最高。

