挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin），宣布將推出TeraWave衛星通訊網路。 （路透）
亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin），宣布將推出TeraWave衛星通訊網路。 （路透）

亞馬遜創辦人貝佐斯太空公司藍色起源（Blue Origin）周三（21日）宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraWave通訊網路，挑戰目前由馬斯克的SpaceX 星鏈（Starlink）主導的衛星通訊市場。TeraWave以資料中心、政府與企業客戶為主要客群，首批衛星預定在明年第4季開始部署。

藍色起源表示，TeraWave網路的設計目標是「在地球任何角落，都能提供最高達每秒6兆位元（6 Tbps）的資料傳輸速度」。

以消費者的標準來看，這樣的傳輸速度極為驚人，藍色起源可能是準備靠著衛星規劃中的光學通訊技術來達到這個水準，這也讓TeraWave網路因而能成為資料處理與大型政府計畫的關鍵基礎設施。藍色起源說，TeraWave網路的目標服務客戶數目，上限約為10萬戶。

太空產業正在競相建構「太空資料中心」，以因應人工智慧（AI）大規模資料處理需求的急遽成長。隨著AI技術擴張，在地球上進行AI運算需要龐大的能源與資源，將算力移入太空可解決這問題。TeraWave選擇在此時公開。

SpaceX執行長馬斯克曾說，準備在太空中建置資料中心，與星鏈網路相輔相成。貝佐斯也預測，在未來10到20年內，軌道上設有太空資料中心將成為常態。

根據藍色起源的聲明，與星鏈不同的是，TeraWave網路似乎不對一般個人消費者開放。執行長林普（Dave Limp）在社群平台X上表示，TeraWave是專為企業客戶量身打造的；公司的聲明裡也提到：「TeraWave企業級用戶與閘道終端設備可迅速在全球部署，並可與既有的高容量基礎設施連接，提升路由多樣性，強化整體網路韌性。」不過，聲明中並未明確說明該網路可與哪些既有基礎設施配合運作。

馬斯克SpaceX的星鏈網路目前約有1萬顆衛星，是全球將網路基礎設施移至太空進展最快的系統。星鏈已在至少140個國家擁有超過600萬名用戶，服務對象涵蓋個人消費者、企業與政府。星鏈同時也透過Starshield版本，為美國國安機構提供服務。

貝佐斯在新宣布的TeraWave之前，已在建構另一個衛星通訊系統Leo（前稱為Project Kuiper）。Leo網路將由3,200顆衛星組成，目前有180顆衛星在軌，客戶策略與星鏈類似。

