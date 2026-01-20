WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

華爾街 日報（WSJ）20日分析，年輕美國人希望房價 下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力；50年期房貸、調降利率 等提議看似對購屋族有利，實際上卻未解決住房短缺的基本問題，甚至可能讓房價進一步攀升。

智庫機構「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)住房研究中心指出，如果房貸利率降到4.5%，但新屋供應量沒有相對增加，房價在未來三年將上漲三分之一。

把大型租屋公司趕出住房市場，同樣無法改變現狀。「約翰勃恩斯研究調查公司」(John Burns Research and Consulting)數據顯示，雖然華爾街投資者在亞特蘭大、田納西州納許維爾等城市擁有較高占比的房屋，但在全國房屋總量裡只持有1%。

房地產資訊網站Realtor.com評估，如果要讓購買房屋的負擔能力恢復到2019年水平，有三種可能狀況。

首先，家庭收入接近中位數的購屋民眾，每月房屋支出控制在收入20%左右。若以2019年水平計算，房價與房貸利率維持現狀之下，家庭收入中位數要成長56%，也就是來到13萬2000元。如果要達成這個目標，就算工資成長速度超過房價上升，仍要經過10年時間。

第二種狀況是，房貸利息降至2.65%，如此一來消費者才有跟2019年相當的房屋購買力，但除非出現重大經濟衰退，否則無法實現。低利率還可能出現反作用力，房屋供應若沒有相對提高，更便宜的借貸成本恐將轉化成更高的房價。

最後一種可能狀況是，房價下跌35%，就可回到2019年的房屋購買力。然而，透過損害房屋資產的手段達到解決住房危機的目的，恐讓決策者感到猶豫。

報導指出，政府不能對房價澆冷水，是考量整體經濟之下的潛在結果。若要制定全國通過的政策來解決住房供應，實際層面確有困難，土地限令、用地規畫法(zoning laws)是由全國3萬3000多個不同地方政府訂定。白宮某些提案雖有獲得選民良好迴響的媒體效應，卻無法改變房屋市場仍是一場零和遊戲(zero-sum game)的事實。

