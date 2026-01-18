馬斯克親自徵才 宣布AI5晶片突破、重啟Dojo3超級電腦計畫

特斯拉執行長馬斯克表示，由於公司的AI5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。(路透)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 表示，由於公司的AI 5晶片設計取得進展，特斯拉將重啟Dojo3計畫。

馬斯克在社群平台 X發文宣布上述消息，同時也開放徵才，邀請有興趣的人應徵他所形容的「全球產量最高的晶片」。

馬斯克貼文寫道：「現在AI5晶片設計狀況良好，特斯拉將重啟Dojo3的工作。如果你對這款將會是世界產量最高的晶片投入工作有興趣，請寄信到[email protected]，並用三個條列重點說明你曾解決過的最困難技術問題。」

馬斯克上周才表示，AI5晶片的設計「幾乎完成」，而AI6則仍處於初期階段。

馬斯克去年10月說過，三星德州泰勒廠以及台積電亞利桑那晶圓廠都將參與特斯拉AI5的生產，並與三星合作生產更下一代的AI6晶片。特斯拉與三星已簽署價值165億美元協議，據悉，AI6晶片以三星2奈米製程生產，是三星晶圓代工歷來最大訂單。

Dojo 3計畫指的是特斯拉「Dojo超級電腦」的第三代發展方向，核心目標是採用自研晶片並打造一套自研的超級電腦，大幅提升AI訓練能力，尤其是針對FSD自動駕駛與Optimus機器人。Dojo一度被視為特斯拉在AI競賽中投入數十億美元、試圖取得領先地位的核心專案。

彭博在去年8月曾引述知情人士報導，特斯拉已解散Dojo超級電腦團隊。當時報導說，特斯拉轉而依賴外部技術夥伴，包括運算方面的Nvidia（輝達，又名英偉達）和超微（AMD）。