助眠飲料商機大 美去年銷售額達10億美元

許多人睡眠品質不佳，現在有些公司聲稱可透過飲用助眠飲品來改善睡眠，而這個市場正蓬勃發展。這類新睡前飲品通常結合鎂、鈣這類礦物質、維生素和草藥，甚至包含GABA，口味包括熱可可、混合莓果 和香草拿鐵等。

在美國，Som Sleep和Dream Water等品牌的銷量激增，受惠於社群媒體 帶起風潮，例如「睡眠最大化」和「瞌睡女孩無酒精雞尾酒」等。

40歲的柯漢女士是助眠飲品老用戶，她大量訂購Som Sleep，使用過Natural Vitality的Calm與MoonBrew。她說：「你會感覺能放鬆下來，自然而然睡著。若休息充足，隔天工作效率會提高。」

根據2024年數據，約22%美國成年人表示會飲用號稱有助於睡眠的飲料，高於2023年的約16%。

據SPINS的數據，2025年助眠飲品銷售額增加逾6%，達到約10億美元。睡眠不足人群是個龐大市場。約37%美國成年人每晚睡眠不到七小時，低於建議時間。

Som Sleep表示，2025年銷售額年增一倍，而MoonBrew銷售額成長超過150%。Delivra Health Brands旗下Dream Water系列產品銷售額在截至6月底的12個月內成長34%。

MoonBrew於2022年推出助眠飲品，以粉狀混合飲品形式出售，每罐售價48美元，訂閱月費更便宜。共同創辦人兼執行長艾倫．沈表示，這些飲品成為人們睡前的美味享受並增添儀式感。在七種口味中，熱可可口味最受歡迎，這些混合粉含有鎂、L-茶胺酸和其他成分。

AG1去年8月開始銷售新款助眠產品AGZ，含有南非 醉茄草、鎂、番紅花以及十幾種其他成分。30天份售價99美元，定期訂閱價79美元。

但佛羅里達國際大學醫學院睡眠專家馬丁表示，許多助眠飲品成分的功效證據尚無定論。

例如，一些關於鎂的研究發現它有益於睡眠，而另一些研究則顯示不具功效。根據去年發表在睡眠醫學評論雜誌上的一篇報導，服用L-茶氨酸確實可縮短入睡時間。另據2021年發表在PLOS One雜誌上的研究，南非醉茄與睡眠改善有關。

但膳食補充劑可能會與處方藥物產生交互作用或副作用，例如鎂補充劑可能會擾亂消化系統。