我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

改炫、改舒適可能反要命 這些汽車配件建議別亂換

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

編譯湯淑君／綜合外電
台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。（路透）
台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。（路透）

台積電獲利和財測大放異彩，激勵人工智慧（AI）股本周強彈。但投資策略師警告，2026年股市面臨五大風險，其中最被低估的正是AI供應斷鏈隱憂，台積電也被視為一個脆弱的環節，不止於中共犯台疑慮而已。

Global X投資策略長海夫斯坦發布研究報告指出，今年美國股市面臨五大風險。一是聯準會（Fed）公信力受威脅恐削弱貨幣政策效力；二是與加拿大、墨西哥和中國這三大貿易夥伴國的貿易談判即將登場，可能升高全球貿易緊張情勢；三，委內瑞拉後續發展，包括美國推行「唐羅主義」導致的能源衝擊與地緣政治衝突；四，美國國內大環境惡化，尤其是黨派色彩分明的政策、財政政策可信度等問題。

但最被市場低估的是第五個風險，也就是AI供應鏈斷鏈。他說：「AI生態系正進入『小干擾可能對市場預期產生莫大影響』的時期。對AI普及化的熱烈期待一直推升市場行情，但最近市場波動凸顯出，目前的估值要維持不墜，前提是算力必須能迅速擴充，且無中斷之虞。」

海夫斯指出，半導體是AI發展的基石，但半導體供應鏈卻相當脆弱，特別是尖端晶片的製造基地太集中。

台積電

他舉例說，台積電吃下70%的全球晶圓代工營收，並囊括高達92%的先進晶片營收，卻面臨諸多隱患，不只是共軍可能犯台或較輕微的制裁、領空限制或藉軍演封鎖而已，還可能因為其他因素而陷入供應鏈中斷或設備服務延遲。

海夫斯寫道：「台灣的地理環境平添另一層弱點，因為地處『環太平洋火環帶』，易發生地震、海嘯和嚴重的天氣事件。」

艾司摩爾

不只是台積電，艾司摩爾（ASML）在半導體生態系中扮演「獨一無二的角色」，也平添風險。海夫斯說，這家荷蘭公司獨家供應最先進半導體節點所需的極紫外光（EUV）微影設備--「這些機器依賴一小撮合作夥伴供應高度專業化的光學與子系統，形成一個緊密結合的網路，替代的供應源少之又少」。

另有AI基礎設施受限的問題。資料中心所需電力和供水不足的顧慮，備受監管當局關切，連帶影響投資計畫的核准。海夫斯說：「水電費帳單、土地使用辯論，以及對能源密集產業的顧慮，都可能拖慢互聯（interconnection）的審核進度，甚至導致計畫喊卡。」

關鍵材料

此外，布建AI基礎設施也可能受限於材料短缺，例如銅金屬本月價格創新高。智利、祕魯和剛果民主共和國占全球供應量近半數，導致市場對政治動盪、勞資紛爭和氣候造成的供應干擾特別敏感。

稀土、鎵和多種工業用氣體，對晶片製造和光刻也不可或缺，卻因為產地過於集中而缺乏可替代的供應來源。海夫斯說：「縱有種種努力設法分散供應源，任何進展也可能只是漸進式的。」

AI生態系以上的弱點，可能衝擊超大規模雲端服務商（hyperscalers）和AI軟體供應商。但另一方面，這些弱點也凸顯出供應不足可能讓其他公司受惠，例如銅礦和能源類股，特別是鈾。

AI 台積電 供應鏈

上一則

歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 反對關稅與孤立

延伸閱讀

台積電變美積電？經部：2036年台灣先進製程占比仍有80%

台積電變美積電？經部：2036年台灣先進製程占比仍有80%
台美關稅底定／台積：最先進技術在台研發、量產

台美關稅底定／台積：最先進技術在台研發、量產
「AI需求是真的」魏哲家：支持台積在美擴張計畫

「AI需求是真的」魏哲家：支持台積在美擴張計畫
美股早盤／台積救全村 ADR飆高4% 科技股勁揚

美股早盤／台積救全村 ADR飆高4% 科技股勁揚

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案