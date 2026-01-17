AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。（路透）

台積電 獲利和財測大放異彩，激勵人工智慧（AI ）股本周強彈。但投資策略師警告，2026年股市面臨五大風險，其中最被低估的正是AI供應斷鏈隱憂，台積電也被視為一個脆弱的環節，不止於中共犯台疑慮而已。

Global X投資策略長海夫斯坦發布研究報告指出，今年美國股市面臨五大風險。一是聯準會（Fed）公信力受威脅恐削弱貨幣政策效力；二是與加拿大、墨西哥和中國這三大貿易夥伴國的貿易談判即將登場，可能升高全球貿易緊張情勢；三，委內瑞拉後續發展，包括美國推行「唐羅主義」導致的能源衝擊與地緣政治衝突；四，美國國內大環境惡化，尤其是黨派色彩分明的政策、財政政策可信度等問題。

但最被市場低估的是第五個風險，也就是AI供應鏈 斷鏈。他說：「AI生態系正進入『小干擾可能對市場預期產生莫大影響』的時期。對AI普及化的熱烈期待一直推升市場行情，但最近市場波動凸顯出，目前的估值要維持不墜，前提是算力必須能迅速擴充，且無中斷之虞。」

海夫斯指出，半導體是AI發展的基石，但半導體供應鏈卻相當脆弱，特別是尖端晶片的製造基地太集中。

台積電

他舉例說，台積電吃下70%的全球晶圓代工營收，並囊括高達92%的先進晶片營收，卻面臨諸多隱患，不只是共軍可能犯台或較輕微的制裁、領空限制或藉軍演封鎖而已，還可能因為其他因素而陷入供應鏈中斷或設備服務延遲。

海夫斯寫道：「台灣的地理環境平添另一層弱點，因為地處『環太平洋火環帶』，易發生地震、海嘯和嚴重的天氣事件。」

艾司摩爾

不只是台積電，艾司摩爾（ASML）在半導體生態系中扮演「獨一無二的角色」，也平添風險。海夫斯說，這家荷蘭公司獨家供應最先進半導體節點所需的極紫外光（EUV）微影設備--「這些機器依賴一小撮合作夥伴供應高度專業化的光學與子系統，形成一個緊密結合的網路，替代的供應源少之又少」。

另有AI基礎設施受限的問題。資料中心所需電力和供水不足的顧慮，備受監管當局關切，連帶影響投資計畫的核准。海夫斯說：「水電費帳單、土地使用辯論，以及對能源密集產業的顧慮，都可能拖慢互聯（interconnection）的審核進度，甚至導致計畫喊卡。」

關鍵材料

此外，布建AI基礎設施也可能受限於材料短缺，例如銅金屬本月價格創新高。智利、祕魯和剛果民主共和國占全球供應量近半數，導致市場對政治動盪、勞資紛爭和氣候造成的供應干擾特別敏感。

稀土、鎵和多種工業用氣體，對晶片製造和光刻也不可或缺，卻因為產地過於集中而缺乏可替代的供應來源。海夫斯說：「縱有種種努力設法分散供應源，任何進展也可能只是漸進式的。」

AI生態系以上的弱點，可能衝擊超大規模雲端服務商（hyperscalers）和AI軟體供應商。但另一方面，這些弱點也凸顯出供應不足可能讓其他公司受惠，例如銅礦和能源類股，特別是鈾。