OpenAI和NVIDIA對手Cerebras合作 簽100億元AI基建協議

OpenAI 和 Cerebras Systems 周三簽署一項價值100億美元的多年協議，將採用該公司規模 750 千瓩（MW）的運算硬體，支持 OpenAI 快速擴張的人工智慧（AI）基礎建設。

根據周三發布的聯合聲明，Cerebras 將成為OpenAI 運算供應商，以縮短執行 AI 模型時的反應時間。兩家公司表示，這項基礎建設將在 2028 年前分階段建置，並由 Cerebras 負責代管。儘管雙方未透露具體條款，但知情人士透露，這筆交易規模超過 100 億美元。

OpenAI 共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）說：「這項合作將使 ChatGPT 不僅是功能最強大，也是全球反應最快的 AI 平台，」他指出，這種速度將有助於開發「下一代應用案例，並帶領下一波十億用戶進入 AI 領域」。

半導體新創公司 Cerebras 首創以大型晶片處理資訊的獨特技術，目前正尋求擴大普及這技術，挑戰市場領導者輝達 （NVIDIA）。 Cerebras 也經營資料中心，用以展示元件效能並獲取經常性收入。

Cerebras設計的晶片由台積電代工。

Cerebras爭取到像 OpenAI 這樣的大客戶，便有機會分食目前投入 AI 運算基礎建設的數百億美元資金。

根據聯合聲明，Cerebras 和 OpenAI 自 2017 年起便一直在探索合作的可能性。兩家公司表示，Cerebras 近日在支援 OpenAI GPT-OSS-120B 模型的表現上，運行速度比「傳統硬體」快了 15 倍。

Cerebras 創辦人兼執行長費德曼（Andrew Feldman）指出，AI 的推論階段（即模型對查詢做出回應的過程）對這技術的進展極為重要，而這正是該公司產品大放異彩的關鍵領域。

對 OpenAI 而言，這項合約只是其擴張運算能力的一環。這也反映了科技產業一場前所未有的豪賭，看好市場對極耗能源的 AI 工具需求將持續旺盛且毫無減退跡象。

去年 9 月，輝達曾宣布將對 OpenAI 投資高達 1,000 億美元，用於建設 AI 基礎建設及電力容量至少達 10 GW（百萬瓩）的新資料中心。

去年 10 月，超微（AMD）表示將在未來數年內，為 OpenAI 部署運算能力達 6 十億瓦（GW）的繪圖處理器（GPU）。1 GW 約相當於一座傳統核電廠的發電容量。

除了上述合作，OpenAI目前也正與博通（Broadcom）共同開發自有晶片。