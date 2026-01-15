車輛買氣回升 美零售優於預期

我的頻道

編譯易起宇、陳律案／綜合報導
美國去年11月零售銷售表現優於預期。（路透）
美國去年11月零售銷售表現優於預期。（路透）

美國去年11月零售銷售表現優於預期，主因是車輛購買回升，加上年終購物旺季消費充滿韌性，顯示美國去年第四季經濟呈現穩健成長。

同月的生產者物價指數（PPI）僅較前一個月些微上升0.2%，原因是能源成本提高，反映企業不太願意轉嫁關稅等成本。

美國商務部人口普查局14日表示，去年11月零售銷售月比增長0.6%，優於去年10月修正後的下滑0.1%，也優於路透訪調分析師預期的增長0.4%。扣除車輛後的銷售增長0.5%。這份報告因美國去年為期長達43天的聯邦政府關門而延後至今。

這份報告的13個類別中有十個類別呈現增長，包括運動用品和玩具店、建築材料零售店和服飾店。車輛銷售回升的主因是美國聯邦政府對電動車稅額獎勵在前一個月到期。加油站收入增加也貢獻整體增長。

年終購物旺季也往往從11月開始增溫，零售商在黑色星期五到來前就開始提供大量產品的宣傳和促銷。

這份數據顯示，儘管消費者對負擔能力和就業展望的擔憂徘徊不去，他們充分利用這些折扣促銷交易的機會。雖然這些逆風預料仍將會是許多中低收入家庭未來幾個月最煩惱的問題，但較為富有的美國民眾仍將支撐整體消費。

同日美國勞工部統計局公布的美國11月生產者物價指數（PPI），僅較前一個月微升0.2%，符合預期，月升幅較10月的0.1%略增，主要原因是能源成本提高，反映企業不太願意轉嫁關稅等成本。PPI若與前年同期相比則上揚3%，略高於預期的2.7%；扣除糧食與能源的數據與10月持平，年增率則為3%。

