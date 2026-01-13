我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

核子動力貨船成航運新話題 有望年省5000萬美元燃料費

編譯陳苓／綜合報導
核動力船的優點之一是可大幅降低營運支出。（路透）
新一代核子反應爐「小型模組化反應器」（SMR）的出現，讓以核能為動力的商用貨船引發熱議。專家認為，這種新技術能大幅節省船隻的營運費用，同時不會製造任何碳排放。

核動力貨船的優點之一是航行時無須補充燃料，可大幅降低營運支出。目前燃料占船隻近半營運支出，有時貨船為節省燃料，需降速前進。核動力船隻沒有這種問題，能高速航行，節省航程時間與費用。

勞氏船級社（Lloyd's Register）和LucidCatalyst的報告估計，核動力船隻每年最多能省下約5000萬美元燃料費。以運能1.5萬個20呎標準櫃（TEU）的核動力貨櫃船而言，航行速度可達25節，比一般貨船快了近40%。這種速度下，一年往返次數能從5次增至6.3次。核動力船隻也不需燃料槽，貨櫃放置空間可多出5%，一年運能最多可增38%。

再者，核動力貨船不會產生碳排。現在船用燃料多以原油製成，會造成有毒汙染物，船隻約占全球的二氧化碳排放3%。核動力貨船沒有碳排，意味船東無須繳納2028年上路的國際海事組織（IMO）船隻碳排費。

此外，業者宣稱，SMR比傳統壓水式反應爐（PWR）更安全；一旦出問題，會自動關閉，無須人力介入。另外，新式反應爐採4%濃縮鈾，傳統機種則須90%以上的濃縮鈾，代表新式反應爐若外洩，汙染程度會遠小於傳統機種。

然而，核動力船舶的一大問題是造價高昂，製造費用是傳統船隻的四倍。第二個問題是核動力貨船缺乏監管架構，沒有外交協定允許這類船隻進入領海或港口。其他風險包括，該如何避免核燃料外洩？如何阻止船隻落入恐怖份子之手？核廢料如何處理？

航海大國如日本、希臘、英國、法國、中國等，正在商討引入核動力貨船時，港口所須的基礎設施。美國和英國也簽署備忘錄，呼籲研究海上核能用途、並在大西洋建立航道。

