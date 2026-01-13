我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

蘋果智慧型手機2025年市占率20% 全球最高

編譯林文彬／綜合報導
最新數據顯示，在高階手機需求增強及主要新興市場動能改善帶動下，2025年全球智慧手機出貨量增加2%，連續第二年成長，蘋果以兩成市占率拿下龍頭業者寶座。

根據Counterpoint研究公司12日公布的初估數據，2025年第4季全球智慧手機出貨量僅比一年前同期微增1%，反映前幾季庫存持續積累的影響。蘋果上季以25%市占率拿下冠軍，這也是該公司史上最高市占率，三星以17%居次。

2025年全球智慧手機市占率冠軍也由蘋果拿下，該公司去年智慧手機出貨量成長10%，市占率為20%。排名第二的三星市占率為19%，出貨量溫和成長5%，小米以13%市占率維持在第三名，緊追在後的是vivo與OPPO。Nothing及Google未擠進前五名，但2025年出貨量分別成長31%和25%。

Counterpoint資深分析師米許拉說：「蘋果2025年成長由產品組合增強支撐新興與中型市場事業版圖持續擴大，以及需求全面上升驅動。iPhone 17系列成功亮相後去年第4季大受歡迎。」

Counterpoint研究主管帕泰克認為，隨著晶片製造商優先考量AI資料中心，DRAM與NAND短缺和零組件成本節節攀升，可能導致2026年全球智慧手機市場走軟。

蘋果Siri核心之爭落定：Google Gemini上位 ChatGPT轉輔助

蘋果、Google大合作 Siri要變聰明了

印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩

蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場

