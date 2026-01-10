我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

亞太裔歷史納全紐約州課網 26學區續推動

美國與中國爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）呼籲川普政府，務必砸重金加速在全美各地廣建核電廠，才有可能在發電產能上追上中國，確保科技創新和未來經濟成長持續不輟。

貝瑞在電子報平台Substack上發文說：「如果（美國總統）川普、（副總統）范斯、（佛羅里達州州長）德桑提斯以及（參議院多數黨領袖）圖恩能聽我的勸，我會建議他們斥資1兆美元（因為現在數兆美元被當成數百萬美元到處撒），在全國各地設置星羅棋布的小型核子反應爐，忽略種種抗議和監管規定，並為民眾建立起新型、尖端的電網。」

他呼籲：「儘快這麼做，並採取實體與網路雙管齊下的新型安全防護措施，甚至建立專門的核能防禦任務小組，以保護每一座設施，經費由聯邦政府撥款支應。」

貝瑞寫道：「這是取得足夠電力迎頭趕上中國的唯一希望，也是防止電力成為窒礙創新的因素、讓我國成長終能償付債務並確保長期安全的唯一希望。」

專家警告，美國人工智慧（AI）發展可能面臨電力供應不足的瓶頸，反觀中國發電量則遙遙領先。

川普 核電廠 聯邦政府

上一則

美股開年強勢攻頂 半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

下一則

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

延伸閱讀

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？
AI熱潮潑冷水 「大賣空」貝瑞自曝正在做空甲骨文

AI熱潮潑冷水 「大賣空」貝瑞自曝正在做空甲骨文
路透：川普關稅曝險最高國家產業 台灣入列

路透：川普關稅曝險最高國家產業 台灣入列
鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族

鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17

超人氣

更多 >
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業