AI熱潮潑冷水 「大賣空」貝瑞自曝正在做空甲骨文

甲骨文（Oracle）大額舉債，積極轉向雲端運算服務力拚AI，成了「大賣空」貝瑞的AI概念股做空標的。 （路透）

知名投資人、 電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近幾個月來一直潑人工智慧（AI ）熱潮的冷水，他周五（9日）自曝正在做空甲骨文 （Oracle），持有甲骨文的看跌期權，但未詳述細節。

貝瑞在美股周五收盤後，在電子報平台Substack發文，揭露他持有甲骨文股票的看跌期權（put options）。貝瑞去年11月也曾公開他對AI晶片龍頭輝達 （Nvidia）及AI公司Palantir的看空押注。他現在又進一步說，過去六個月裡，他也直接放空了甲骨文。

甲骨文近期積極轉向雲端運算服務，這需要投入巨資設立資料中心，公司因而承擔了大額債務。

貝瑞回答一位電子報讀者的問題時，提到不喜歡甲骨文的定位，和它正在進行的投資。他說：「它沒必要這麼做，我不知道它為何要這麼做；或許是出於自我中心。」

甲骨文股價歷經一年的行情震盪。去年9月，在公司對雲端業務發布樂觀預測、暗示AI相關需求激增後，股價曾單日飆漲36%。不過漲勢很快消退，因為投資人關心的重點轉至公司的資本支出大增，擔憂一些雲端交易的結構，以及與資料中心擴張相關的債務膨脹問題。

甲骨文去年年末的收盤價，較9月的高點下跌了約40%。周五收盤則是上漲4.95%，報198.52美元。

目前甲骨文約有950億美元的未償債務，成了「彭博高等級債券指數」中，金融業以外、發債規模最大的企業。甲骨文尚未在非辦公時間內，回應置評請求。

不會放空這三個科技大咖

貝瑞說，他不會放空那些業務範圍遠超過AI的大型科技公司，像是臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）。

他解釋原因：「如果我放空Meta，等於我同時也在放空它在社群媒體和廣告領域的霸業。如果放空Alphabet，我也在放空它的其他業務形式，例如Google搜尋、安卓（Android） 和 Waymo等。如果放空微軟，我則是在放空一個全球辦公生產力『軟體即服務』（SaaS）這個領域的巨頭。」

貝瑞在電子報中寫道，「這些科技巨人，並不是單純的AI放空標的。」

他認為，這幾家大公司，隨著時間推移可能會縮減開支，吸收產能過剩帶來的損失，並有可能減記資產，但它們在核心業務領域仍保持優勢。所以，「這三家公司不會消失」。

貝瑞提到，他會在OpenAI估值達到5,000億美元時，放空OpenAI。這凸顯了貝瑞對AI建設速度太快與經濟效益的普遍懷疑。

他形容輝達是AI交易當中，表達看空觀點最集中的方式。貝瑞說：「輝達是最受寵愛、受質疑最少的公司」，「因此做空它的成本很低，它的看跌期權，比市場上其他一些受質疑的大型空頭標的，更加便宜」。