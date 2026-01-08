我的頻道

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」分析師目標價370美元

編譯季晶晶／綜合外電
華爾街投行Cantor Fitzgerald分析師馬提瓦南封谷歌母公司Alphabet為「AI交易之王」，認為股價還有上漲空間。（路透）
華爾街投行Cantor Fitzgerald的分析師馬提瓦南（Deepak Mathivanan）看好谷歌母公司Alphabet的AI能力，即使該股2025年已大漲65%，但認為這可能還只是開始。他在周三的報告中形容Alphabet是「所有AI交易之王」，將其評等由中立調升至加碼，目標價訂在370美元。

馬提瓦南指出，Google的優勢在於橫跨整個AI技術堆疊，從基礎設施、運算能力到大型語言模型與應用程式，讓該公司在未來兩到三年內，可望透過加速部署AI資產而收割廣泛布局帶來的效益。

市場情緒已相當高昂，Alphabet股價周四攀高逾1%至325.44美元，市值超越蘋果（Apple），躍居全球第二大上市公司，並正逐步逼近4兆美元關卡。

儘管Alphabet股價約為Cantor Fitzgerald預估的2027年收益的25倍，高於歷史交易區間，但馬提瓦南認為，搜尋與Google Cloud的營收成長有望加速，使這樣的估值具備合理性。

在搜尋業務方面，Google將AI概覽與AI模式整合進搜尋體驗，正推動查詢量加速成長。馬提瓦南指出，隨著AI概覽滲透率提高，搜尋營收短期內可能出現波動，但長期而言，由於AI結果提供更全面的答案，且使用者轉換率更高，其貨幣化效率可望優於傳統搜尋結果。

雲端業務是另一成長引擎。Cantor Fitzgerald預估，Google Cloud到2027年營收可達亞馬遜雲端業務的60%，高於2024年的四成出頭。推力來自Google Cloud與多家大型AI實驗室的合作擴大，以及資料中心產能的快速擴建。

報告指出，Google到2027年底可能最多新增約20座資料中心園區。結合自研晶片的基礎設施優勢，Alphabet得以在AI於消費與企業應用加速部署之際，於價格與規模上展開更具侵略性的競爭。

AI Google 華爾街

上一則

Nvidia有了首位行銷長 從Google高層挖角這位資深美女出任

