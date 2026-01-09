Google母公司市值衝上3.89兆美元 超越蘋果 躍全球第2大

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。（美聯社）
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。（美聯社）

Google母公司字母（Alphabet）市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋果。這兩公司市值排名易位，凸顯兩家公司在AI策略上正朝著不同方向前進。

彭博資訊報價，Alphabet 7日收盤股價大漲2.4%，報每股321.98美元，帶動市值達到3.89兆美元，這超越蘋果公司的3.85兆美元；蘋果過去五個交易日下跌逾4%，使該公司市值落居第三。

Nvidia輝達(另稱英偉達)依舊穩守市值龍頭寶座，達4.6兆美元。這代表Alphabet若要超越輝達，是一項更艱鉅的挑戰。輝達股價7日收漲1%，收在189.18美元。

根據道瓊市場數據，是Alphabet自2019年1月29日以來，首次市值高於蘋果；同時也是自2018年2月26日以來，也就是遠早於輝達市值暴漲之前，Alphabet再度成為美國市值第二大的公司。

Alphabet股價在去年大漲65%，是華爾街表現最佳公司之一，且創下自2009 年、金融危機後股價翻倍以來最凌厲一波漲勢，反映市場肯定其AI發展。

Google在去年11月發表第七代張量處理單元（TPU）「Ironwood」，這款自研AI晶片被視為輝達產品的潛在替代方案。12月，Google推出新一代AI模型Gemini 3，獲市場高度好評。

執行長皮伽多次表示，公司正回應急速成長的市場需求。他在Alphabet 10月的財報電話會議中指出，Google雲端事業在2025年前三季所簽下單筆金額超過10億美元的合約數量，已超過前兩年合計。

相較下，自OpenAI於2022年底推出ChatGPT、引爆科技業AI競賽以來，蘋果在這場競爭中大致缺席。

AI 輝達 Google

