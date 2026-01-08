我的頻道

克流感缺貨 美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場

編譯季晶晶／即時報導
蘋果Apple Card換發卡行，由摩根大通接手200億美元放款業務，高盛退場。(路透)
摩根大通將取代高盛，成為蘋果Apple Card信用卡業務的新合作夥伴。這筆交易不僅象徵高盛正式走出命運多舛的零售銀行實驗，也為摩根大通與科技巨擘蘋果之間，揭開一段既合作又潛藏競合張力的新關係。

根據協議，摩根大通將以較貸款組合面值折讓約10億美元的價格，接手規模約200億美元的Apple Card未償放款，整體轉移預計於兩年內完成。

對高盛而言，這是執行長索羅門自2022年底決定大幅收縮消費金融業務以來的關鍵一步。高盛將可因此釋放約25億美元的呆帳準備金，儘管需同時認列貸款減值、合約終止等損失，整體預計將提升其第4季每股盈餘46美分。

Apple Card於2019年推出，原被視為高盛進軍零售銀行的代表作，卻因違約率高於同業，以及蘋果要求所有用戶於每月初統一結帳、導致客服需求高度集中等結構性問題，長期拖累營運表現。自2020年以來，高盛在消費金融相關業務的累計稅前損失已超過70億美元，並於2024年因交易爭議處理失當，與蘋果一同遭監管機構裁罰8900萬美元。

對全美資產規模最大的摩根大通而言，接手Apple Card有助於擴大其信用卡業務版圖。截至9月底，摩根大通信用卡放款規模約2350億美元，是美國規模逾兆美元信用卡市場中的第二大放款機構。

這項合作同時被視為摩根大通與蘋果關係的一次試金石。摩根大通執行長戴蒙曾多次指出，隨著銀行服務日益數位化，蘋果「正在成為一家銀行」，也就是潛在競爭者。

儘管存在競合關係，雙方仍將合作推動蘋果品牌的儲蓄帳戶業務，萬事達卡也將持續擔任Apple Card的支付網路夥伴。

對蘋果而言，更換發卡行夥伴在於確保金融服務穩定推進。過渡期間Apple Card用戶權益將維持不變，顯示其持續推進消費者金融服務的策略未有改變。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

