美去年新車銷售 逆勢年增2.4% 分析：今年恐展望不佳

編譯季晶晶／綜合報導
美國2025年新車銷量在川普關稅、電動車補貼縮水等眾多利空襲擊下，仍繳出逆勢成長的佳績。（路透）
美國2025年新車銷量在川普關稅、供應鏈干擾及電動車補貼縮水等眾多利空襲擊下，仍繳出逆勢成長的佳績。但高車價正將中產家庭推離市場，多家機構警告2026年美國新車銷量恐轉為下滑。

研究機構Omdia數據顯示，去年全美銷量約1620萬輛汽車，年增2.4%。根據多家車廠5日公布的銷售數據，豐田汽車憑藉經濟車型優勢，全年在美銷量增長8%；現代汽車因混合動力車需求強勁，銷量同樣增長8%，再創新高。通用汽車受惠於全尺寸皮卡與電動車，增長5.5%。Stellantis集團則下滑3%。

然而，全年增長掩蓋了第4季的疲軟。行業數據顯示，去年第4季年化銷售速率降至約1560萬輛，季減逾5%，通用、本田及現代銷量均見衰退。

負擔能力成市場核心危機。Cox Automotive統計，自2019年來，年收入低於7.5萬美元的家庭，新車購買量大減30%，而收入15萬美元以上的家庭則增長45%，代表市場更依賴高所得買家。

此一趨勢反映在銷售結構上：通用的高價GMC卡車與凱迪拉克Escalade SUV銷量創佳績，部分平價車型銷售卻下滑。現代汽車北美執行長帕克指出：「2026年將非常具挑戰性，負擔能力是關鍵。」

車價方面，J.D.Power預估，去年12月新車的平均成交價年增1.5%至約47104美元，這使得不少消費者改買二手車或延後換車。Edmunds數據另顯示，第4季有逾20%的新車買家簽下月付超過1000美元的貸款，創下新高。

去年，川普政府實施的新關稅以及撤銷電動車激勵政策，為市場帶來波動。雖然關稅成本尚未完全轉嫁，但豐田北美高層吉爾蘭德預警：「2026年將看到相當顯著的漲價。」

政策轉向也重創電動車市場。J.D.Power估計，去年12月電動車占零售銷量比重約6.6%，低於前一年同期的11.2%，車廠同步收縮純電車擴產計畫。

對2026年展望，分析師看法分歧。Cox預測銷量將下降2.4%至約1580萬輛，可能是2022年以來首度萎縮。AutoForecast Solutions較為樂觀，估計回升至1630萬輛，但該公司副總裁費歐拉尼表示，只要工廠維持健康稼動率，車價將持續居高不下，很難回落。

