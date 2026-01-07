我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「少年諾貝爾」雷傑納隆科學獎入圍名單 華生占比近四成

打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%

Google贏蘋果了 Alphabet市值躍升第二大

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。(美聯社)
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。(美聯社)

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋果。

依據彭博資訊報價，Alphabet周三收盤股價大漲2.4%，報每股321.98美元，帶動市值達到3.89兆美元，這超越蘋果公司的3.85兆美元；蘋果過去五個交易日來下跌超過4%，使得市值落居第三位。

輝達（Nvidia）依舊穩守市值龍頭寶座，達4.6兆美元。這代表Alphabet若要超越輝達，是一項更艱鉅的挑戰。輝達股價周三收盤上漲1%，收在189.18美元。

根據道瓊市場數據，這是Alphabet自2019年1月29日以來，首次市值高於蘋果；同時也是自2018年2月26日以來，也就是遠早於輝達市值暴漲之前，Alphabet再度成為美國市值第二大的公司。

Alphabet與蘋果公司市值排名易位，凸顯兩家公司在AI策略上正朝著不同方向前進。

Alphabet股價在去年大漲65%，是華爾街表現最佳公司之一，且創下自2009 年、金融危機後股價翻倍以來最凌厲一波漲勢，反映市場肯定其AI發展。

Google在去年11月發表第七代張量處理單元（TPU）「Ironwood」，這款自研AI晶片被視為輝達產品的潛在替代方案。接著在12月，Google推出新一代AI模型Gemini 3，獲市場高度好評。

執行長皮伽多次表示，公司正回應急速成長的市場需求。他在Alphabet 10月的財報電話會議中指出，Google 雲端事業在2025年前三季所簽下單筆金額超過10億美元的合約數量，已超過前兩年合計。

相較下，自OpenAI於2022年底推出ChatGPT、引爆科技業AI競賽以來，蘋果在這場競爭中大致缺席。

蘋果原計劃去年推出新一代Siri AI助理，但最終延後推出，承諾2026年推出「更個人化的Siri」。

華爾街券商Raymond James本周調降蘋果評級，指出蘋果在2026年要再取得顯著成長恐怕不易。

AI 輝達 Google

上一則

美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片

延伸閱讀

Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約

Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約
黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒

黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒
馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭

馬斯克自認五年內 還不怕NVIDIA的自駕車競爭
蘋果等科技大廠瘋搶DRAM 為何讓南韓飯店業者樂開懷？

蘋果等科技大廠瘋搶DRAM 為何讓南韓飯店業者樂開懷？

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程