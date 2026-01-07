「股神」接班人亞伯剛接棒就獲加薪 年薪是巴菲特的近61倍

63歲的亞伯今年元旦從巴菲特手上接掌波克夏舵手。(路透)

波克夏 （Berkshire Hathaway）6日表示，調升元旦起接任執行長的亞伯（Greg Abel）年薪19%，提高到2,500萬美元，遠超過有「股神」美譽的巴菲特 （Warren Buffett）過去40多年來的10萬美元。

波克夏在6日提交的申報文件揭露，巴菲特欽定的接班人亞伯年薪將比2024年的2,100萬美元，提高19%。亞伯2024年的薪資另有17,250美元的「其他薪酬」。

63歲的亞伯今年元旦從巴菲特手上接掌舵手一職，巴菲特仍擔任董事長。在此之前，亞伯擔任副董事長八年，負責波克夏的非保險 業務。

相較下，巴菲特的年薪長期為10萬美元，2024年另有30萬5,111美元的「其他薪酬」。以此計算，亞伯作為執行長的總薪資，將是巴菲特2024年總薪酬的近61倍。

雖然亞伯的執行長年薪遠高於巴菲特，但和科技業執行長仍是相形見絀，因為巴菲特的10萬美元薪酬以企業執行長而言是少見之低，只是巴菲特仍靠著波克夏持股，成為全球富豪，資產淨值約1,500億美元。

亞伯也持有約1.71億美元的波克夏股票，他曾於2022年以8.7億美元，把波克夏能源公司的1%持股賣給波克夏。

巴菲特去年12月底以95歲高齡卸任執行長，並表示將不再撰寫每年2月發布的致波克夏股東信，把這個工作交給亞伯。日經新聞報導，亞伯去年11月曾向伊藤忠商事財務長鉢村剛透露，他計劃在首封致波克夏股東信中，說明他搬到奧瑪哈工作的情況，當時他決定住在能看到巴菲特居所的地方。

由於巴菲特已大幅投資日本五大商社，外界緊盯亞伯接班後會否調整投資動向。鉢村剛表示，亞伯的首封致股東信將透露他有意「維持巴菲特的思考方式」，預料波克夏和伊藤忠的關係不會有任何改變，包括持股和商業合作。