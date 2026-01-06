CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（美聯社）
超微（AMD）執行長蘇姿丰周一在拉斯維加斯CES消費性電子展上發表多款AI晶片，其中包括一款供企業客戶在自家資料中心使用的新晶片，讓客戶可以把資料保留在自家設施內。

AMD在現有產品線中新增了一款新產品「MI440X」，這是MI400系列晶片的其中一個版本，是專為企業在自家內部部署而設計的「企業版」晶片，能夠安裝於並非專門為AI大型叢集所設計的現有小型資料中心內所使用的精巧型電腦中，讓客戶能在自家設施內部署這些硬體並保留資料。MI440X是美國計劃用於超級電腦的一款晶片的早期版本。

蘇姿丰也大力介紹旗艦產品MI455X，表示以該晶片為基礎的系統，在運算能力上大大躍進。先進的MI455 AI 處理器是AMD所銷售資料中心伺服器機櫃的重要組件之一，客戶包括ChatGPT開發商OpenAI等公司。

基於MI455X與全新Venice中央處理器（CPU） 設計的Helios系統，將於今年稍晚正式上市。

蘇姿丰也加入輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等多位美國科技業高層的行列，主張AI浪潮將持續發展。

她說：「相對於我們可能實現的目標，目前的算力遠遠不足。過去幾年AI創新的速率與節奏令人驚嘆，而我們才剛開始而已。」

蘇姿丰同時也預告，MI500系列處理器將於2027年問世，效能將可達到2023年首次推出的MI300系列的1,000倍。

在周一的活動上，OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 與蘇姿丰一同登台，談論雙方的合作關係，並表示晶片技術的進步對 OpenAI龐大的運算需求至關重要。

AMD是最接近輝達的競爭對手，但在市場表現上始終難以達到同樣的成功。去年10月，AMD與OpenAI簽署合作協議，首批採用AMD MI400系列的AI晶片部署將於今年展開，除了可望帶來可觀的財務收益外，也被視為對AMD AI晶片與軟體的重要信心背書。不過，分析師指出，這筆交易不太可能動搖輝達的主導地位，因為這家市場龍頭仍持續賣出其所能生產的每一顆AI晶片，創造出單季數百億美元的營收，這是AMD迄今仍難以達成的成就。

同日稍早，輝達展示下一代Vera Rubin平台，該平台包括六款獨立晶片，且執行長黃仁勳表示，已進入全面量產，預定今年稍晚正式亮相。

AMD周一也推出了用於AI PC的Ryzen AI 400系列處理器，以及主打進階本地推論與遊戲效能的Ryzen AI Max+晶片。英特爾（Intel）也在稍早舉行發表會，推出用於筆電的Panther Lake晶片，並表示將於周二開放訂購。

