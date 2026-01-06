我的頻道

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

「大賣空」貝瑞教戰：押注美介入委內瑞拉油業 點名關鍵受惠股

編譯季晶晶／綜合外電
圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）
圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）

因電影「大賣空」而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry）低調押注委內瑞拉石油，再度成為市場焦點。

他表示，自2020年以來一直持有煉油業者Valero Energy的股票，隨著美國在重振委內瑞拉石油產業方面扮演更深入角色，這個部位在他眼中變得愈發具有吸引力。

貝瑞周一（5日）在Substack貼文指出，「要明白，許多墨西哥灣沿岸的煉油廠當初都是為了委內瑞拉重質原油而量身打造，這些年來一直都在用較不合適的原料運作。此事最終將提高航空燃油、瀝青及柴油等產品的利潤。自2020年以來，我一直持有Valero股票，經過這個周末之後，我更堅信要抱更久。」

此前，美國總統川普在推翻馬杜洛後，呼籲美國石油公司投資委內瑞拉石油業。委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）的創始成員國之一，坐擁全球最大已探明原油儲量。委國石油是全球最重、含硫量最高的原油之一，僅有有限數量的煉油廠能高效處理這種原油。

Valero因具備處理重質原油的能力而脫穎而出。貝瑞也表示，即使委內瑞拉原油只是逐步增加，PBF Energy和HF Sinclair等較小型煉油商也可能受惠。但想看到石油出口出現有意義的復甦，恐怕得耗時數年。

華爾街多位分析師也認為，一旦委國石油供應增加，Valero會是最大受益者。Valero股價周一大漲9.23%。

商機可能不止於煉油。貝瑞表示，委內瑞拉石油基礎設施在數十年投資不足後破敗不堪，若展開大規模修復工作，可能帶動對美國油田服務公司的潛在需求。

貝瑞說，他持有Halliburton的股票，且認為Schlumberger和Baker Hughes也有可能受惠，這三家公司可能獲選幫忙重建管線和煉油廠。

他說，「委內瑞拉的管線和煉油廠都已老舊且年久失修，這些工程將交給美國承包商。雪佛龍（Chevron）已經在那裡。埃克森美孚（Exxon）等公司為了索賠，打官司打了幾十年，如果真如某些人所說的開始實質掌管委內瑞拉，這些業者或許能很快討回公道。我持有Halliburton股票，可能增持或買進更多長期股權預期證券（LEAPs）。」

LEAPs是一種到期日較長、可能超過一年的選擇權。

石油 委內瑞拉 墨西哥灣

