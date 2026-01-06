「大賣空」貝瑞教戰：押注美介入委內瑞拉油業 點名關鍵受惠股

圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）

因電影「大賣空」而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry）低調押注委內瑞拉石油 ，再度成為市場焦點。

他表示，自2020年以來一直持有煉油業者Valero Energy的股票，隨著美國在重振委內瑞拉石油產業方面扮演更深入角色，這個部位在他眼中變得愈發具有吸引力。

貝瑞周一（5日）在Substack貼文指出，「要明白，許多墨西哥灣 沿岸的煉油廠當初都是為了委內瑞拉重質原油而量身打造，這些年來一直都在用較不合適的原料運作。此事最終將提高航空燃油、瀝青及柴油等產品的利潤。自2020年以來，我一直持有Valero股票，經過這個周末之後，我更堅信要抱更久。」

此前，美國總統川普在推翻馬杜洛後，呼籲美國石油公司投資委內瑞拉石油業。委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）的創始成員國之一，坐擁全球最大已探明原油儲量。委國石油是全球最重、含硫量最高的原油之一，僅有有限數量的煉油廠能高效處理這種原油。

Valero因具備處理重質原油的能力而脫穎而出。貝瑞也表示，即使委內瑞拉原油只是逐步增加，PBF Energy和HF Sinclair等較小型煉油商也可能受惠。但想看到石油出口出現有意義的復甦，恐怕得耗時數年。

華爾街多位分析師也認為，一旦委國石油供應增加，Valero會是最大受益者。Valero股價周一大漲9.23%。

商機可能不止於煉油。貝瑞表示，委內瑞拉石油基礎設施在數十年投資不足後破敗不堪，若展開大規模修復工作，可能帶動對美國油田服務公司的潛在需求。

貝瑞說，他持有Halliburton的股票，且認為Schlumberger和Baker Hughes也有可能受惠，這三家公司可能獲選幫忙重建管線和煉油廠。

他說，「委內瑞拉的管線和煉油廠都已老舊且年久失修，這些工程將交給美國承包商。雪佛龍（Chevron）已經在那裡。埃克森美孚（Exxon）等公司為了索賠，打官司打了幾十年，如果真如某些人所說的開始實質掌管委內瑞拉，這些業者或許能很快討回公道。我持有Halliburton股票，可能增持或買進更多長期股權預期證券（LEAPs）。」

LEAPs是一種到期日較長、可能超過一年的選擇權。