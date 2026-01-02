我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼公布多項人事任命 華裔楊露絲出任氣候官

曼達尼上任後迎挑戰 前市長顧問：紐約人只給他1周拿出表現

新型態電子報竄紅 名人、媒體都愛發

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

2025年在美國，電子報的熱度飆升，音樂人、作家、記者、喜劇演員、知名投資人和品牌，紛紛在新興的電子報平台推出電子報，以結合文字、影音與音訊的內容，直接與粉絲受眾建立連結。

電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）去年11月在Substack平台，推出「Cassandra Unchained」電子報，撰發他的投資理論，像是近期對AI泡沫的警告等等。目前電子報訂戶已超過76,500人，訂閱費用每月39美元，或每年379美元。

紐約雜誌（New York）、紐約客（New Yorker）及華爾街日報（WSJ）評論版等媒體刊物，2025年也新增Substack電子報，服飾品牌American Eagle、電商平台Shopify亦都加入。

新聞週刊（Newsweek）與時代雜誌（Time）則將把電子報產品組合轉移至另一個較年輕的電子報平台Beehiiv。生活教練Jay Shetty、名人阿諾・史瓦辛格也以Beehiiv為電子報基地，發行健身電子報Arnold's Pump Club，已超過100萬人訂閱。

成立八年的Substack，2025年初的付費訂閱數達到500萬人，較2024年成長約67%；公司對電子報訂閱收入抽成10%。2021年年底創立的Beehiiv則依訂閱人數收費，使用到平台的廣告機制時，另再收費。Beehiiv表示，平台上個別電子報與站點數量在2025年成長超過60%，達到14萬個，公司營收幾乎翻倍，達到2,800萬美元。

Beehiiv共同創辦人兼執行長丹克（Tyler Denk）說：「掌握自己的受眾與發行管道，成為更強烈的趨勢。」

Substack共同創辦人麥肯齊（Hamish McKenzie）表示，傳統媒體品牌開始將電子報視為成長機會，而非威脅。出版商已逐漸失去來自Facebook與 Google的穩定流量來源，因為Facebook減少新聞內容，而Google的搜尋頁面日益以AI摘要呈現。電子報不僅提供與讀者直接連結的管道，同時也有販售廣告或設置付費牆的機會。

Substack去年夏季籌得1億美元資金，估值達到11億美元。Beehiiv至今已募得5,000萬美元資金，包括2024年由創投公司NEA主導的融資，估值約為2.25億美元。

Google AI 華爾街

上一則

貴金屬今年首個交易日續閃耀 成全年行情好兆頭

下一則

新年頭一天發表高效率新架構 DeepSeek準備再次震撼全球？

延伸閱讀

聖塔克拉拉市議會通過 SVP電價明年起漲4%

聖塔克拉拉市議會通過 SVP電價明年起漲4%
「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增

「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增
「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司
費城學校遭指控反猶太 眾院教育委員會調查

費城學校遭指控反猶太 眾院教育委員會調查

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」