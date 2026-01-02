美元走過慘澹1年…2026恐重演「走弱」格局

美元指數2025年大跌10%。（路透）

美元在經歷慘澹的2025年後，雖在年底出現回穩跡象，但許多投資人認為，隨著全球經濟成長回溫、美國聯準會（Fed）進一步寬鬆，美元2026年仍將重演走弱格局。

根據彭博資訊報價，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）2025年全年重貶10.12%，為2017年以來最差表現。美元弱勢的主因包括：市場對Fed的降息 預期、美國與其他主要貨幣之間的利差縮小，以及市場對美國財政赤字與政治不確定性的憂慮升高。

投資人普遍預期，全球其他主要央行 將維持利率 不變或轉向緊縮，但今年將迎接新任主席Fed的，預料將偏向鴿派，美元可能會進一步貶值。

美元指數近幾個月回升，從9月17日的2025年最低點96.218，至封關日的98.322，已上漲約2.19%，但路透去年11月28日-12月3日進行的調查顯示，多數外匯策略師仍預測2026年美元將走弱。

因為雖然美元2025年已下跌不少，但根據國際清算銀行（BIS）數據，美元的實質廣義有效匯率，亦即經通膨調整後、相對於一籃子貨幣的價值，在10月為108.7，僅略低於1月創下的歷史高點115.1，顯示美元仍處於高估狀態。

經濟「美消彼長」

市場對美元2026年持續走弱的預期，建立在其他主要經濟體動能回升、全球經濟成長率之前落後於美國的幅度將縮小。Brandywine Global投資組合經理薩林認為，2026年世界其他地區將加速成長。東方匯理（Amundi）固定收益與外匯策略主管烏帕迪亞也說，世界其他地區的成長前景改善，會使美元持續走弱。

GuideStone Funds投資分析師赫爾則認為，今年美元再進一步大幅貶視並非基本情境，因為最糟情況應該已經過去，但他也擔心，萬一美國經濟遭受重大打擊，美元將立即承受壓力。

央行政策分歧

市場預期2026年Fed持續降息，同期其他主要央行則將維持利率不變或升息，美元將因為這樣政策分歧受到拖累。

Fed官員的預測顯示，今年僅會再降息1碼（25個基點）。但現任主席鮑爾即將卸任，由總統川普任命的新主席接棒。基於川普一再揚言Fed應降低利率，他欽定的人選上陣，市場可能提前反映對Fed加碼寬鬆的預期。

相對於預期Fed更寬鬆，交易員現在普遍認為歐洲央行（ECB）今年將維持利率不變，且不完全排除升息的可能性。ECB在去年12月按兵不動，並上調部分成長與通膨預測。

不會一路下挫

儘管許多分析師長期仍看淡美元，但也提醒不能忽視美元短期反彈的可能性不可忽視。例如，市場持續熱捧人工智慧（AI）題材、資金持續流入美國股市，可在短期內支撐美元。薩林說，這或許會令美元在第一季走強，但他也承認不太可能形成支撐美元全年表現的動能。