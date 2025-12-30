軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位

軟銀執行長孫正義與OpenAI執行長奧特曼2025年2月3日在東京一場活動中握手。(美聯社)

根據知情人士，孫正義旗下的軟銀 （SoftBank）已完成對OpenAI 總額400億美元的投資承諾。CNBC報導，軟銀上周已支付最後一筆約220億至225億美元資金，整體投資合計達410億美元，這將使軟銀對OpenAI 的持股比達約11%，成為僅次於微軟的第二大股東。

今年2月，軟銀傳出以約2,600億美元交易前估值，敲定對OpenAI的400億美元投資，資金規劃12至24個月內分期到位，部分將用於支援OpenAI與甲骨文（Oracle）以及軟銀合作的AI基礎設施計畫星際之門（Stargate）。

OpenAI估值目前已躍升至約5,000億美元，市場有傳關說，下一輪融資估值可能挑戰7,500億美元。

近年企業為因應AI熱潮與算力需求，持續加碼基礎設施投資。OpenAI未來數年在相關領域的承諾金額超過1.4兆美元，合作對象包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）與博通（Broadcom）。

為強化AI布局，軟銀近期同意以40億美元收購資料中心投資公司DigitalBridge，並於上月出售價值58億美元的輝達持股，以支應對OpenAI的投資。OpenAI據報正為未來上市做準備，並已獲微軟、迪士尼等企業投資，近期亦評估來自亞馬遜逾100億美元的潛在投資。