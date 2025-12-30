字節跳動傳將斥資百億採購NVIDIA晶片 關鍵在H200能否輸中

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
字節跳動傳有意購買輝達 H200 晶片。(路透)
字節跳動傳有意購買輝達 H200 晶片。(路透)

南華早報引述知情人士報導，字節跳動計劃在 2026 年投入人民幣1,000億元（140 億美元）採購輝達（NVIDIA）的AI 晶片，前提是輝達獲准在中國銷售 H200 繪圖處理器。

報導說，這筆高於今年的850 億元，仍可能調整。據報導，字節跳動已經成立一個編制 1,000 人的晶片設計部門。

報導說，字節跳動晶片部門設計的處理器己進入試產階段，這處理器性能和輝達專為中國量身打造的 H20 晶片相當，但成本更低。

字節跳動的聊天機器人「豆包」截至本月每天處理超過 50 兆個符元（token），遠高於 2024 年 12 月的 4 兆個。旗下雲端服務事業火山引擎總裁譚待最近說，至今已有超過 100 家企業客戶使用了超過 1 兆個 token。

南華早報也指出，字節跳動晶片部門也和旗下先進 AI 研究團隊 Seed 密切合作。在美中關係緊張加劇之際，這團隊已在 9 月調往在新加坡註冊的子公司 Picoheart。員工透露，中國境內部分員工被徵詢是否願意調往新加坡，這可能是相關工作在國內較敏感有關。

路透已報導，輝達希望在 2 月中旬農曆新年假期前，將剛獲准的 H200 晶片出貨給中國客戶。

