Lululemon創辦人痛批董事會 提名3新董事並要求全員改選

編譯季晶晶／綜合外電
Lululemon創辦人威爾森周一提名三位新董事，試圖改組董事會。(路透)
瑜伽運動服飾商 Lululemon 尋找新任執行長之際，創辦人兼第二大股東威爾森（Chip Wilson）周一提名三位新董事，試圖改組董事會，指現任董事會無力遴選並支持下一任執行長。

威爾森持有Lululemon約8.4%股權（990萬股），他的提名名單包括：On Holding前共同執行長Marc Maurer、ESPN前行銷長Laura Gentile，以及動視暴雪旗下動視業務前執行長Eric Hirshberg。

威爾森表示，現任董事會缺乏以品牌與產品為核心的創意領導力，無法有效回應公司所面臨的挑戰；唯有透過改組董事會，才能重建股東信心，並讓 Lululemon 重回成長與創新軌道。

此時適逢Lululemon營運動盪期。公司本月初宣布現任執行長麥唐納（Calvin McDonald）將於1月底去職。麥唐納任內試圖將品牌拓展至高爾夫與網球領域，並吸引更多男性顧客。儘管執行長異動獲市場正面反應，威爾森批評董事會在缺乏明確接班計畫下處理人事，是治理失能的又一例證。

Lululemon近一年股價重挫約45%，2025年表現尤為低迷。美國關稅、新興競爭品牌崛起，以及北美消費支出疲軟，持續衝擊其高端運動服飾市場地位。Alo、Fabletics、Vuori及金·卡戴珊旗下Skims等品牌正逐步蠶食其市占。

公司派則強力回擊，強調其董事會「高度投入且經驗豐富」，超過三分之一董事為近四年內新任，並指出威爾森已十年未參與公司經營。公司聲明稱，過去10年在董事會監督下，營收從2015財年21億美元成長至2025財年預估110億美元。

董事會也透露，威爾森事先曾告知提名意向，但在公司要求提供名單以評估人選、避免昂貴的委託書戰時，他一度拒絕進一步溝通。如今提交名單，董事會將依治理程序評估提名，並持續推進執行長遴選作業。

與此同時，維權投資機構Elliott投資管理公司已建立逾10億美元持股，並私下物色潛在執行長人選，據悉看好前Ralph Lauren高管Jane Nielsen。。據悉艾略特與威爾森兩方行動各自獨立，未聯手合作。

威爾森也提交一項提案，要求Lululemon董事會立即取消分批改選制，改為所有董事均每年改選。他指出，目前標普500指數成分股公司僅約一成仍採取董事交錯任期選舉制度。

Lululemon 關稅

