美國6大銀行 今年市值增加6000億美元

美國六大銀行市值 資料來源：史坦普全球、FT

美國六大銀行2025年迄今市值已增加6000億美元，主因是川普 2.0政府鬆綁金融監管，以及投資銀行業景氣復甦，使銀行股今年來表現持續超越大盤。

史坦普全球（S&P Global）的數據顯示，這六家大型銀行，包括摩根大通、美銀（BofA）、花旗集團、富國銀行、高盛 和摩根史坦利，2025年截至23日為止市值合計2.37兆美元，比2024年底時的1.77兆美元大增。

對照下，歐洲前六大銀行目前合計市值僅1兆美元。美國銀行股正朝連續第二年漲幅超越史坦普500指數的方向邁進。

2008年全球金融海嘯 爆發後，美國大型銀行遭嚴加監管，使投資人對金融股興趣缺缺。如今，美國總統川普開始撤銷部分規定，讓這些大銀行受益匪淺。

RBC銀行業分析師卡西迪說：「監管變化對銀行股的重要性不容低估。這一行的獲利能力因金融危機而劇減，因為銀行必須提列更多資本，理應如此。」

截至目前為止，2025年美國監管當局已提議准許國內大型銀行提高槓桿率，同時放寬用來決定資本要求的年度銀行壓力測試，並廢除對高風險貸款設限的放貸指引。

銀行業者也期盼，稱為「巴塞爾協議III終局規則」的全球資本規定最後付諸實施時，不會像2023年拜登政府最初提案那麼嚴格。

卡西迪說：「銀行仍坐擁超額資本，因為已根據前先的提案建置。」

這些早已備妥的資本，可能用來抵銷潛在的放貸損失，但也可用來支應商業活動，或配發股利和執行庫藏股。

批評者擔心，大幅放鬆銀行監管，可能助長高風險投資。但那或許是遠慮而非近憂，因為銀行資產負債表近年擴增幅度不大，就目前而論應有承擔一些風險的空間。

美國六大銀行中，以花旗2025年迄今股價漲幅約70%最可觀，反映多年來業務化繁為簡和削減成本見效，獲投資人認可。

高盛表現也不俗，今年來股價漲幅將近60%，反映核心投銀事業復甦和交易活動熱絡，激勵股價迭創新高。

追蹤銀行業的Crisil Coalition Greenwich預測，2025年美國銀行業整體的股票和固定收益交易營收可望再創高峰，分別達到920億和163億美元。