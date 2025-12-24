我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

Nvidia、AMD爭取進入中國市場 營收有望提振「這麼多」

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為Nvidia和超微（AMD）帶來龐大商機。（路透）
中國快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為Nvidia和超微（AMD）帶來龐大商機。（路透）

中國快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為Nvidia輝達(另稱英偉達)和超微（AMD）帶來龐大商機，也成為這兩家AI晶片公司的兵家必爭之地。

Raymond James以李波德（Simon Leopold）為首的分析師團隊指出，若美國晶片業者能搭上中國晶片熱潮，並且安度不斷改變的貿易緊張情勢，可能是龐大的成長機會。

該團隊估算，在樂觀情境下，中國市場可望讓輝達營收增加70億-125億美元，提高明年的每股盈餘（EPS）多達0.3美元，超微營收則看增5億-8億美元，明年EPS可能增加多達0.2美元。

不過，Raymond James也表示，仍有一些不確定性，包括監管風險，「中國政府是會允許、還是會勸退國內雲端營運商採購先進繪圖處理器（GPU），以及美國政府的出口許可證費用占了多少，都還是問號」。

路透已報導，輝達計畫在明年2月中之前，出貨多達8萬組H200晶片。輝達則表示，銷售獲許可的H200晶片給獲授權的中國客戶，不影響該公司供應給美國客戶的能力。

輝達不只要安度複雜的監管環境，還可能面臨來自超微的競爭。媒體報導，超微的降規版AI晶片MI308正接近商業推出，阿里巴巴計畫購買多達5萬組。

Raymond James依然看多輝達，確認給予輝達股票的「強力買進」投資評級，「我們持續認為AI基礎設施是未來十年的數兆美元商機，輝達的成長將繼續領先產業」。

輝達 超微 AI

上一則

銅因供應吃緊變「工業版黃金」年漲幅近40% 有望創2009來最佳表現

下一則

連十紅 台灣全年外銷訂單創高 有望破7500億美元

延伸閱讀

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了
美貿易代表署：2027年中將對來自中國晶片徵新關稅

美貿易代表署：2027年中將對來自中國晶片徵新關稅
別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意
拚AI 傳字節跳動擬砸230億美元 鎖定先進晶片

拚AI 傳字節跳動擬砸230億美元 鎖定先進晶片

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍