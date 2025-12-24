消費者花錢不手軟 美第3季GDP成長4.3%

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
消費者花錢不手軟，第三季經濟意外擴張4.3%，但消費者信心卻呈現下滑。（路透）
商務部23日發布報告顯示，7月至9月國內生產毛額（GDP）增長4.3%，美國經濟第三季意外強勁成長，創下兩年來最快增幅；顯示消費者面臨通膨仍持續消費，花錢不手軟。

美國主要股市指數23日連續第四個交易日上漲，史坦普500指數收盤上漲約0.5%，創下6909.79點歷史新高；盤中攀上6920.34點歷史最高點。道瓊工業指數上漲 79.73 點，漲幅 0.2%，以4萬8442.41 點收盤。那斯達克綜合指數上漲 133.02 點，漲幅 0.6%， 以2萬3561.84 點收盤。

但不少經濟學家認為，政府長期停擺可能拖累第四季經濟，加上通貨膨脹持續不去，愈來愈多人感到疲乏，這波增長或許是曇花一現。美國商業研究組織「經濟評議會」(Conference Board)23日調查顯示，消費者信心跌至接近美國4月宣布對全球開徵關稅以來的最低水平。

商務部報告因政府停擺而延後發布；第三季度GDP成長4.3%，高於4月至6月的3.8%；也遠高於經濟學家先前預測的第三季度GDP成長率3%。

消費者仍是今年美國經濟成長動力來源；消費支出約占美國經濟活動70%，7月至9月年成長率達3.5%，高於4至6月的2.5%。

美聯社報導，消費者自述感受與實際支出呈現看似背離趨勢，或許進一步印證所謂「K型經濟」模式。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）指出：「最新家庭支出數據顯示，消費支出持續強勁增長。這反映了K型消費復甦模式；支出增長主要由年長、富裕家庭推動，低收入和中等收入家庭則面臨困境。」

23日的GDP報告還顯示，通膨仍高於聯準會（Fed）預期。聯準會最看重的通膨指標--個人消費支出物價指數（PCE Index），第三季年成長升至2.8%，高於第二季的2.1%。

雖然通膨率仍高於聯準會2%的目標，但聯準會出於對就業市場自春季以來持續疲軟的擔憂，2025年底前已連續三次下調基準貸款利率。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易仍表明，到2026年底前將有兩次降息。

消費者花錢不手軟，第三季經濟意外擴張4.3%，但消費者信心卻呈現下滑。圖為一名紐...
消費者花錢不手軟，第三季經濟意外擴張4.3%，但消費者信心卻呈現下滑。圖為一名紐約客顧著多袋消費戰利品。（路透）

