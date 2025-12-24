我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

美上季GDP增4.3%優於預期 2年來最強表現

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌，但通膨率也明顯上升，且諸多信號顯示第4季成長力道將減弱。

美國商務部23日表示，第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初估值為4.3%，遠高於預估的3.3%，也高於前一季的3.8％。

第3季個人消費支出年增3.5%，高於預估的2.7%及第2季時的2.5%增幅，主因消費者搶在9月30日電動車補助結束之前搶購，但10月及11月汽車銷量已經減少。

出口增加1.5%，進口則減少1.6%，使淨出口對GDP成長率的貢獻度提高；政府支出0.8%，低於第2季時的1.8%增幅。通膨指標個人消費支出（PCE）核心平減指數第3季上升2.9%，符合預估，但高於第2季時的2.6%，顯示通膨壓力依然黏著。

儘管第4季已接近尾聲，但第3季的GDP數據直到現在才公布，主要是與其他聯邦統計機關一樣，受10月的政府停擺影響。經濟學者指出，第3季GDP成長率雖強，但由於生活成本持續升高，加上政府關門，因此現在成長動能已經減弱；而且消費支出主要靠高所得家庭的財富增加而持續強勁，但中低所得消費者卻處境困難，形成兩極化的「K型經濟」。

商務部 電動車 政府關門

上一則

美、印尼關稅談判達協議 2國領袖下月簽署

下一則

憂川普徵關稅 銅價升破1.2萬美元

延伸閱讀

美國第3季經濟成長率4.3% 高於市場預期

美國第3季經濟成長率4.3% 高於市場預期
美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現
人民幣今年升值約3.7% 明年料6字頭 也有人認為難持久

人民幣今年升值約3.7% 明年料6字頭 也有人認為難持久
「出口市占率有望再增」 學者：中明年名目GDP增速約4%

「出口市占率有望再增」 學者：中明年名目GDP增速約4%

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍