馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

編譯季晶晶／綜合報導
2018年款特斯拉Model 3電動車車門把手。（路透）
特斯拉（Tesla）的電動車門設計正引發全球監管風暴。美國監管機構正調查數百起相關投訴，中國考慮限制隱藏式門把，歐洲也著手擬訂新規；這些問題的源頭，其實都可追溯至近十年前執行長馬斯克（Elon Musk）拍板定案的一項關鍵決策：即使工程師對電動系統潛在的安全風險提出擔憂，主張保留機械門把，馬斯克仍明確要求全面採用電動車門設計。

彭博報導，2016年，特斯拉趕工開發Model 3，在最後設計階段，多名工程師曾警告，電控系統若在事故後失效，可能造成乘員無法逃生、救援受阻，並主張採用較可靠的機械門把。當時，剛上市的Model X已因車門感測器故障，收到一連串客訴。

然而，馬斯克仍堅持其設計方向，要求新車幾乎所有功能，包括車門開啟，都應透過按鈕或觸控螢幕，以電控方式操作。

知情人士指出，馬斯克深受蘋果公司設計哲學影響，希望特斯拉車款呈現軟體主導、極簡且具未來感的介面。他在會議中曾以「最好的零件，就是沒有零件」形容其設計理念，這項取捨也為日後的安全爭議埋下伏筆。

特斯拉車門仰賴低壓電池供電，一旦在碰撞或起火後斷電，電動開門機制可能失效。雖然車內設有手動釋放裝置作為備援，但這些裝置多半未明確標示，且在不同車型中位置不一，有時藏於門板或置物空間內，對孩童、長者與身障者並不友善。依車主手冊，早期Model 3僅前座設有手動拉環，後座車門的機械釋放裝置是在後續年份才加裝。

此設計決策導致的長期後果，如今已體現在具體的事故數據中。彭博調查顯示，美國過去10年內，至少有12起事故、15人死亡，涉及特斯拉車輛在碰撞並起火後，乘員或救援人員無法順利開啟車門。

面對日益升高的安全與監管壓力，特斯拉表示正著手重新設計車門把手，目標是更直觀地整合電動開啟與手動釋放機制。公司也透過軟體更新指出，旗下部分車款在偵測到嚴重碰撞後，將自動解鎖車門以利救援，但尚未清楚說明該功能適用車型與啟用時間。

特斯拉 馬斯克 電動車

