川普：市場好時 Fed就該降息

編譯黃淑玲／綜合外電
川普總統今年7月到聯準會視察整修工程，聯準會主席鮑爾陪同。 (路透)
川普總統周二（23日）表示，他希望他所任命的聯準會（Fed）主席能在經濟表現好的時候，調降利率。這是川普在即將宣布鮑爾繼任人之際，渴望尋求提名一位致力於降息的人選的最新信號。

他在社群平台發文寫道：「我希望新任聯準會主席在市場表現良好時降息，而不是無緣無故摧毀市場。任何不同意我觀點的人，都永遠當不了聯準會主席！」

川普曾多次表示，他希望打破近期的趨勢，也就是，良好的經濟數據反而有時會出現市場拋售，原因是投資人擔心通貨膨脹以及聯準會相應升息。

川普說：「過去，一有好消息，市場就上漲。如今，有好消息時，市場反而下跌，因為是大家都認為利率會立即上調，以因應『潛在的』通膨。」

不過，周二的市場並未如川普出現所述的「趨勢」。美國商務部公布美國第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，數字遠高於預估的3.3%，也高於前一季的3.8％。標普500指數因為這個好消息，連續第四個交易日收紅，並創下歷史新高。

川普指望聯準會的新領導階層能夠協助降低借貸成本，他在解決選民對負擔能力的擔憂方面，感受到的政治壓力與日俱增。川普多次提到，低利率有助提振房地產市場，並表示他希望最終選定的Fed主席，能夠就利率決策徵詢他的意見。

上周川普說，他已將聯準會新任主席候選人名單縮小到「三到四人」，並預期很快會做出決定，在「未來幾周內」宣布。

川普表示，國家經濟委員會主任哈塞特和前聯準會理事華許是熱門人選。他也面試並稱讚了現任聯準會理事沃勒。川普說：「我認為他們每一個人都是不錯的人選」。

聯準會在本月初將基準利率調降1碼至3.5%至3.75%之間，這是連續第三次降息。然而，有三位決策官員持反對意見，且聯邦公開市場委員會（FOMC）對是否進一步降息仍未達成共識。川普先前曾呼籲，聯準會應該將基準利率降至1%左右，甚至更低。

川普 聯準會 利率

