我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情

編譯劉忠勇／綜合外電
近來漲勢已為「聖誕行情」點燃熱情。（路透）
近來漲勢已為「聖誕行情」點燃熱情。（路透）

美國股市周二全面收紅，史坦普500指數創下收盤新高，連續四個交易日走揚。儘管強勁的經濟成長數據推升公債殖利率，並削弱市場對聯準會（Fed） 1月降息的期待，但科技股上漲力道強勁，凌駕投資人對利率走向的疑慮。隨著聖誕假期臨近，市場成交量轉趨清淡，但近來漲勢已為「聖誕行情」點燃熱情。

道瓊工業指數上漲 79.73 點，漲幅 0.2%，報 48,442.41 點。史坦普500指數上漲 31.30 點，漲幅 0.5%，報 6,909.79 點。那斯達克綜合指數上漲 133.02 點，漲幅 0.6%，報 23,561.84 點。

人工智慧相關股票延續漲勢，扭轉上周因高價位疑慮引發的拋售 。費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）大漲 3% ，為史坦普帶來最大提振，博通（Broadcom）上漲 2.3% ；台積電ADR漲1.3%。

亞馬遜和 Alphabet 漲幅也都超過 1% 。

美國商務部公布第3季國內生產毛額（GDP）對上季年率成長4.3% ，是 2023 年第3季以來最快增速 ，遠高於市場原估的 3.3% 。數據顯示強勁消費支出是最大動能 ，暫時化解了市場對就業市場拖累消費的疑慮 。

受此影響，Fed 1 月降息的可能性下降 ，短期公債殖利率走高 。金價周二一度升破每英兩 4,500 美元，再創歷史新高 。

根據《股票交易員年鑑》，「聖誕行情」自周三開始，持續至 1 月 5 日 。美國股市周三將提前於美東時間 13:00 收盤，周四因聖誕節休市 。

摩根史丹利財富管理研究負責人 Daniel Skelly 說：「推動經濟發展的趨勢——人工智慧投資和高階消費支出——將在 2026 年持續，市場也能繼續隨獲利成長而走高。」

諾和諾德（Novo Nordisk）ADR大漲 7.3%，主因口服版 Wegovy 減肥藥獲美國監管機關核准上市 。

莫德納（Moderna）大跌 7.5%，為史坦普 500 指數中表現最差的成分股 。

殖利率 降息 史坦普500

上一則

美12月消費者信心寫數月新低 民眾關心就業市場走疲

下一則

AI泡沫有防火牆？美銀CEO莫尼罕談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控

延伸閱讀

聖誕大禮 美擬2027年6月起對中輸美晶片加徵關稅

聖誕大禮 美擬2027年6月起對中輸美晶片加徵關稅
投資人要注意？「這項指標」顯示美股未來三個月上漲機率超過八成

投資人要注意？「這項指標」顯示美股未來三個月上漲機率超過八成
史坦普500逼近新高 Nvidia特斯拉領漲大盤 科技股續揚

史坦普500逼近新高 Nvidia特斯拉領漲大盤 科技股續揚
華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
知名券商Wedbush預測輝達（Nvidia）2026年繼續稱霸全球AI晶片。 （路透）

明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

2025-12-20 08:10

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者
味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」

味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」