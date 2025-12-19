許多重量級企業將上市 明年或是美國IPO史上最熱絡的一年

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
美國IPO籌資規模變化 資料來源：Dealogic
在歷經美國新股發行市場過去四年的起起伏伏後，銀行家和投資人正為火箭製造商SpaceX等一連串重量級企業2026年將掛牌上市做準備，2026年因而可能成為美國史上首次公開發行（IPO）最熱絡的一年。

醫療用品公司Medline已透過發行股票籌資約63億美元，是2021年Rivian發行股票以來美國最大IPO。Medline 17日在那斯達克股市以「MDLN」的代碼掛牌上市，股價首日大漲逾四成，報41美元。

根據Dealogic數據，今年截至17日透過傳統IPO在美國掛牌上市的企業合計已籌資約460億美元；截至15日在美國IPO的企業股價平均比IPO價格上漲11%，扭轉過去五年全面下跌的頹勢。

Medline IPO案可能有助於為一些市場引頸期盼的IPO鋪路，SpaceX、人工智慧（AI）業者Anthropic及房貸巨擘房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）等公司，2026年都可能掛牌上市。

銀行家團隊近幾周一直忙於推銷，希望擔任企業明年IPO主要顧問，顯示上市活動升溫。

不過，一些銀行家和基金經理人擔心，股市可能難以應付明年預料將湧現的新股發行熱潮。

如果SpaceX掛牌上市，籌資規模可能遠高於沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）近300億美元的史上最高IPO紀錄。許多銀行家和分析師認為，從規模來看，SpaceX或Anthropic等股票可能成為「必買」標的。投資組合經理人將動用手中現金或拋售現有部位，來買進這些股票。

