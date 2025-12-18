福特縮減電動車布局 取消LG電池供應合約

福特汽車（Ford）已取消與南韓 LG新能源價值9.6兆韓元（約65億美元）的電池供應合約，這是福特近一周以來第二度與韓廠解除合約，充分反映該公司縮減電動車 布局的衝擊。

彭博資訊報導，根據LG新能源在首爾提交的申報文件，福特已在17日知會取消訂單，原因是在考量到政策變化與電動車需求展望後，將暫停生產某些電動車型，取消的金額約占LG新能源去年逾三分之一營收。

福特縮減電動車布局，LG新能源已淪為最新的受害者。福特15日表示，將針對電動車事業認列195億美元的損失，並取消生產F系列電動皮卡的計畫。該公司上周也撤回與南韓SK Innovation在美國的合資電池廠計畫。

根據SK Innovation的說法，之所以取消合資設廠計畫，是為了要專注在儲能系統等業績成長的領域。雙方原先在2022年宣布，將攜手投資約114億美元，興建該座電池廠。

福特近來的宣告，預示著電動車時代將進入一個不確定性更高漲、競爭更激烈的階段。歐盟 已捨棄全球最激進、在2035年禁售燃油車的時程，給予車廠與消費者更多時間「棄油轉電」。知情人士透露，福特早從去年便已開始縮減電池訂單，以減輕電動車相關損失。