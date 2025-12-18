小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億

摩根大通現金流向

摩根大通2023年底以來已從聯準會（Fed）帳戶領出近3500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息 可能侵蝕獲利之際試圖自我防衛。

英國金融時報（FT）報導，根據產業數據追蹤業者BankRegData彙編的數據，資產逾4兆美元的小摩存在Fed的餘額，已從2023年底的4090億美元，降至今年第3季的僅630億美元。小摩同一時間加碼買進美國公債，投資部位從2310億美元膨脹至4500億美元，此舉能讓該行在預期Fed將持續降息之際鎖定較高殖利率 。

2022及2023年初，Fed將基準的聯邦資金利率目標區間從逼近零快速調升至逾5%，隨後2024年底開始降息，本月並暗示未來可能再降息兩次。轉移資金反映小摩持續為輕鬆賺錢時期告終做準備，該行在這段期間不僅把現金存在Fed有利可圖，必須付給許多儲戶的利息也少之又少。

BankRegData創辦人莫蘭德（Bill Moreland）說：「小摩顯然持續把資金從Fed轉移至美國公債…利率不斷下降，他們搶先一步採取行動。」

2020及2021年利率處於低點時小摩未大舉投資長期債券，與美國銀行（BofA）等同業不同。相較於2022年利率快速上升導致這些業者投資帳面虧損慘重，在高利率環境下，存款基礎穩固讓小摩把現金存在Fed獲得的報酬，高於該行必須支付儲戶的利息。

2008年以來銀行業者把現金存在Fed一直能賺取利息，Fed透過這項機制影響短期利率與金融體系流動性。數據顯示過去兩年利息支出大增，2024年Fed支付的準備金利息達到1865億美元。

Fed支付準備金餘額利息已引發爭論，一項禁止Fed支付這些利息的法案10月遭到參議院否決。推動這項改革的參議員 保羅（Rand Paul）認為，Fed支付銀行業者數千億美元導致資金閒置，克魯茲（Ted Cruz）和史考特（Rick Scott）等其他共和黨參議員也曾表態反對。

保羅本月稍早在報告中指出，回顧2013年以來Fed支付的利息，20大利息受領方總計已領到3050億美元。2024年小摩領到150億美元利息，全年總獲利為585億美元。