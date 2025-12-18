我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通現金流向
摩根大通現金流向

摩根大通2023年底以來已從聯準會（Fed）帳戶領出近3500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息可能侵蝕獲利之際試圖自我防衛。

英國金融時報（FT）報導，根據產業數據追蹤業者BankRegData彙編的數據，資產逾4兆美元的小摩存在Fed的餘額，已從2023年底的4090億美元，降至今年第3季的僅630億美元。小摩同一時間加碼買進美國公債，投資部位從2310億美元膨脹至4500億美元，此舉能讓該行在預期Fed將持續降息之際鎖定較高殖利率

2022及2023年初，Fed將基準的聯邦資金利率目標區間從逼近零快速調升至逾5%，隨後2024年底開始降息，本月並暗示未來可能再降息兩次。轉移資金反映小摩持續為輕鬆賺錢時期告終做準備，該行在這段期間不僅把現金存在Fed有利可圖，必須付給許多儲戶的利息也少之又少。

BankRegData創辦人莫蘭德（Bill Moreland）說：「小摩顯然持續把資金從Fed轉移至美國公債…利率不斷下降，他們搶先一步採取行動。」

2020及2021年利率處於低點時小摩未大舉投資長期債券，與美國銀行（BofA）等同業不同。相較於2022年利率快速上升導致這些業者投資帳面虧損慘重，在高利率環境下，存款基礎穩固讓小摩把現金存在Fed獲得的報酬，高於該行必須支付儲戶的利息。

2008年以來銀行業者把現金存在Fed一直能賺取利息，Fed透過這項機制影響短期利率與金融體系流動性。數據顯示過去兩年利息支出大增，2024年Fed支付的準備金利息達到1865億美元。

Fed支付準備金餘額利息已引發爭論，一項禁止Fed支付這些利息的法案10月遭到參議院否決。推動這項改革的參議員保羅（Rand Paul）認為，Fed支付銀行業者數千億美元導致資金閒置，克魯茲（Ted Cruz）和史考特（Rick Scott）等其他共和黨參議員也曾表態反對。

保羅本月稍早在報告中指出，回顧2013年以來Fed支付的利息，20大利息受領方總計已領到3050億美元。2024年小摩領到150億美元利息，全年總獲利為585億美元。

殖利率 降息 參議員

上一則

川普下令封鎖進出委國油輪 油價走升

下一則

福特縮減電動車布局 取消LG電池供應合約

延伸閱讀

降息點燃逃難潮 小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」

降息點燃逃難潮 小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」
國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌

國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌
NBA／首度回應保羅離隊事件 雷納德：我也很驚訝

NBA／首度回應保羅離隊事件 雷納德：我也很驚訝
NBA／經紀人稱湖人還不是冠軍競爭者 但詹姆斯不會透過交易離開

NBA／經紀人稱湖人還不是冠軍競爭者 但詹姆斯不會透過交易離開

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」