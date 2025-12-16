數據疲軟、油價重挫拖累美股 那指逆勢收漲 投資人續押Fed明年降息

特斯拉（Tesla）大漲3.1%，創歷史新高，儘管電動車事業仍面臨挑戰，但市場對該公司自動駕駛和機器人事業相當樂觀。（路透）

美國股市周二收盤呈現分歧走勢，那斯達克 指數逆勢上揚，但受醫療保健股和能源股拖累，史坦普500 指數和道瓊工業指數雙雙收低。投資人正評估延遲公布的就業和零售數據，以判斷聯準會（Fed）明年的貨幣政策前景。就業市場疲軟的跡象，並未大幅改變市場對Fed將調降利率 的預期。

道瓊工業指數下跌302.30點，跌幅0.6%，收在48,114.26點；史坦普500指數下跌16.25點，跌幅0.2%，收在6,800.26點，連續三個交易日走低；那斯達克綜合指數逆勢上漲54.05點，漲幅0.2%，收在23,111.46點。

費城半導體指數下跌0.5%，安謀（Arm）和美光各跌2.6%和2.0%，台積電ADR跌0.3%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。

人工智慧相關的科技股走勢分化。財務實力較強的公司，如Meta延續了最近的反彈勢頭，上漲1.5%；但負債較重的營運商則出現下跌，其中CoreWeave下跌3.9%。此外，儘管甲骨文公司的股價上漲了2%，但重押AI公司債券延續了上周以來的頹勢。

特斯拉（Tesla）大漲3.1%，創歷史新高，儘管電動車事業仍面臨挑戰，但市場對該公司自動駕駛和機器人事業相當樂觀。

由於先前政府關門而延遲公布的經濟數據，顯示勞動市場持續降溫。美國11月非農就業崗位增加6.4萬個，略高於預料的4.5萬個，但11月失業率則升至4.6%，達到四年高點，同時一項追蹤希望轉為全職工作的兼職人員的未充分就業指標也躍升至四年高點。此外，10月就業崗位減少10.5萬個，表現尤為疲軟。此外，10月零售銷售持平，受汽車經銷商銷售下滑和汽油銷售疲弱影響，僅增0.1%，加劇了拋售壓力。分析人士指出，由於最近政府停擺，數據收集工作進展緩慢，可能導致數據有所扭曲。

因市場對供應過剩的疑慮，加上俄烏出現可能和談的跡象，原油價格觸及2021年以來最低水準。隨油價期貨跌至近五年低點後，能源股率史坦普500指數下跌。

Fed決策方面，市場對Fed 調降利率的預期未變，交易者預料明年將調降利率至少58個基點，遠高於Fed決策者上周預測的中值25個基點。

Nationwide首席市場策略師Mark Hackett說：「如今來看，這都是相當舊的訊息了。大多數數據點都是從會對Fed產生什麼影響的角度來評估的，而你今天看到的數據不太可能產生什麼影響。」

Brandywine Global高級研究分析師Kevin O'Neil說：「整體來看，這份報告包含足夠的疲弱跡象，為原先調降利率提供了論據，但對更深力度的進一步寬鬆支持不多。」

理財規劃公司Waddell & Associates的首席投資策略師沃德爾說：「總的來說，這份平淡的數據導致了盤中不慍不火的交易。」他說：「分析師一直希望看到2026年經濟再加速的跡象，但今天的就業報告打破了這一預期，讓市場無處遁形。」

儘管如此，投資人信心仍展現韌性。根據美國銀行對全球基金經理人的每月調查，樂觀心理處於2021年7月以來的最高水準，對科技股的配置也達到2024年7月以來的最高水準。

史坦普500指數11大類股有八個收跌，能源股領跌，跌幅近3%。醫療股下跌1.28%。

輝瑞大跌3.4%，該公司預料明年銷售成長微乎其微甚至陷入停滯，並預測2026年將面臨挑戰，因新冠相關產品銷售疲軟和利潤率受到擠壓。

Comcast上漲5.4%，此前CNBC財經記者推測可能有維權投資人介入。

另一方面，那斯達克計劃向美國證券交易委員會(SEC)提交文件，準備推出全天候股票交易。