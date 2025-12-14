我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

編譯易起宇／綜合外電
馬斯克的SpaceX據悉將為明年IPO購回部分股份，這將使該公司估值再度超車OpenAI，重回未上市公司估值冠軍。 （路透）
馬斯克的SpaceX據悉將為明年IPO購回部分股份，這將使該公司估值再度超車OpenAI，重回未上市公司估值冠軍。 （路透）

紐約時報報導，億萬富豪馬斯克的火箭公司SpaceX將以每股421美元向內部人士買回自家股票，為明年的首次公開發行股票（IPO）計畫鋪路，使SpaceX估值衝上約8,000億美元，重奪10月才失去給OpenAI的全球最有價值未上市公司寶座，馬斯克與OpenAI執行長奧特曼之間的恩怨也可能進一步加深。

SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）12日致函給員工和其他股東表示，該公司和投資人正計劃以每股421美元，向持股人買回25.6億美元的股票，比先前的內部收購價碼高出近一倍，並暗示公司可能在明年IPO。

這項提案將使SpaceX的估值達到約8,000億美元。OpenAI 10月才剛透過次級市場交易達到估值5,000億美元，從SpaceX搶下全球最具價值未上市公司頭銜。若SpaceX近期執行這項提案，代表OpenAI只坐在這個寶座還不到兩個月。

馬斯克2015年和奧特曼共同成立OpenAI，但兩人的關係決裂。馬斯克2018年離開OpenAI，並在之後成立了對手公司xAI，甚至與OpenAI對簿公堂。

馬斯克日前也在社群媒體X上，證實正在為SpaceX尋求掛牌上市。OpenAI今年也改革事業結構，以在未來IPO。

OpenAI SpaceX 馬斯克

上一則

馬雲現身非洲 與盧安達總統談創新創業合作

下一則

南韓「AI基本法」元月上路 恐將本土新創推向日本

延伸閱讀

SpaceX將在2026年上市？馬斯克首證實

SpaceX將在2026年上市？馬斯克首證實
馬斯克：時光如果倒流 不會加入DOGE

馬斯克：時光如果倒流 不會加入DOGE
太空產業資本盛事來了…馬斯克證實SpaceX尋求明年上市

太空產業資本盛事來了…馬斯克證實SpaceX尋求明年上市
台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字