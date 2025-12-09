我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

Fed決策美債殖利率脫鉤 公債殖利率罕見反升

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

債市對美國聯準會（Fed）的降息行動，反應極不尋常，公債殖利率在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未曾見過。

Fed自去年9月降息以來，美國10年期公債殖利率，逆勢上升近0.5個百分點，報4.13%；30年期公債殖利率更上升超過0.8個百分點。Fed調整短期政策利率時，長債殖利率往往會同步上漲或下跌。過去40年中，僅有兩次降息周期，未發生在經濟衰退期間，即1995與1998年，每輪僅降75個基點，但10年期公債殖利率都下滑，或至少不像本輪這般大幅上升。

市場對這種脫鉤的解讀分歧極大：樂觀派認為，這代表市場對美國可避免經濟衰退有信心；中性看法認為是回歸2008年以前的市場常態；悲觀派則把矛頭指向「債券義勇軍」，認為投資人不再相信美國能抑制不斷膨脹的國債。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）點出兩大原因：第一，Fed在疫情後通膨飆升期間的升息幅度極大，市場在2023年底殖利率見頂前，就提前反映政策轉向，鈍化了降息啟動時的衝擊。第二，通膨仍偏高時就降息，降低了經濟衰退的風險，使得殖利率下行空間有限。

也有人從沒那麼正面的角度解讀，即「期限溢酬」，也就是投資人持有長期債券，所要求的額外報酬，期限溢價能補償未來的風險，包含通膨升溫、或政府財政負擔無法持續等。根據紐約聯準銀行的估計，降息周期展開以來，期限溢酬已上升近1個百分點。

Bianco研究公司總裁畢安可認為，這種訊號顯示，Fed在通膨仍高於2%目標、經濟強韌之際，持續降息，讓債市感到憂慮。他說：「市場非常擔心這樣的政策。擔心Fed已經做過頭了」，如果Fed繼續降息，房貸利率將「直線上升」。

但有一點很明確：債市對川普總統的看法並不買帳。川普認為，加速降息將壓低債券殖利率，進而壓低房貸、信用卡與其他貸款利率。但市場走勢並不如他所說。

殖利率 降息 債券

上一則

日本經濟陷萎縮 無礙日銀升息

下一則

馬斯克打造太空資料中心 SpaceX每年將發射百萬噸衛星

延伸閱讀

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多
美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆
Fed下任主席熱門人選：10年期殖利率下跌空間很大

Fed下任主席熱門人選：10年期殖利率下跌空間很大
Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？