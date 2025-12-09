Fed決策美債殖利率脫鉤 公債殖利率罕見反升

債市對美國聯準會（Fed）的降息 行動，反應極不尋常，公債殖利率 在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未曾見過。

Fed自去年9月降息以來，美國10年期公債殖利率，逆勢上升近0.5個百分點，報4.13%；30年期公債殖利率更上升超過0.8個百分點。Fed調整短期政策利率時，長債殖利率往往會同步上漲或下跌。過去40年中，僅有兩次降息周期，未發生在經濟衰退期間，即1995與1998年，每輪僅降75個基點，但10年期公債殖利率都下滑，或至少不像本輪這般大幅上升。

市場對這種脫鉤的解讀分歧極大：樂觀派認為，這代表市場對美國可避免經濟衰退有信心；中性看法認為是回歸2008年以前的市場常態；悲觀派則把矛頭指向「債券 義勇軍」，認為投資人不再相信美國能抑制不斷膨脹的國債。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）點出兩大原因：第一，Fed在疫情後通膨飆升期間的升息幅度極大，市場在2023年底殖利率見頂前，就提前反映政策轉向，鈍化了降息啟動時的衝擊。第二，通膨仍偏高時就降息，降低了經濟衰退的風險，使得殖利率下行空間有限。

也有人從沒那麼正面的角度解讀，即「期限溢酬」，也就是投資人持有長期債券，所要求的額外報酬，期限溢價能補償未來的風險，包含通膨升溫、或政府財政負擔無法持續等。根據紐約聯準銀行的估計，降息周期展開以來，期限溢酬已上升近1個百分點。

Bianco研究公司總裁畢安可認為，這種訊號顯示，Fed在通膨仍高於2%目標、經濟強韌之際，持續降息，讓債市感到憂慮。他說：「市場非常擔心這樣的政策。擔心Fed已經做過頭了」，如果Fed繼續降息，房貸利率將「直線上升」。

但有一點很明確：債市對川普總統的看法並不買帳。川普認為，加速降息將壓低債券殖利率，進而壓低房貸、信用卡與其他貸款利率。但市場走勢並不如他所說。