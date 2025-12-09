曾被視為巴菲特接班人選之一 庫姆斯跳槽摩根大通

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
曾被視為巴菲特接班人選之一的庫姆斯。（路透）
曾被視為巴菲特接班人選之一的庫姆斯。（路透）

在「股神」巴菲特今年底卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職前夕，波克夏宣布一連串高層人事異動，最受矚目的是曾被視為巴菲特接班人選之一的庫姆斯（Todd Combs）將跳槽摩根大通（小摩），為波克夏效力數十年的老將漢伯格（Marc Hamburg）也將退休。

54歲的庫姆斯目前是波克夏投資經理人，以及波克夏旗下美國汽車保險公司Geico執行長。巴菲特在聲明中說：「庫姆斯已辭職，接下摩根大通一份既有趣又重要的工作…摩根大通一如往常做出很棒的決定。」

根據摩根大通聲明，庫姆斯2026年1月將加入小摩，接掌安全與韌性倡議（SRI）之下100億美元的戰略投資集團，在國防、航太、醫療保健和能源領域探尋機會。

庫姆斯為接掌這個職位已卸下小摩董事一職，未來將向執行長戴蒙彙報。

戴蒙在聲明中說：「庫姆斯是我認識的投資人和領袖中數一數二優秀的一個，他曾攜手這個世代最受尊崇及成就最傲人的長線投資人巴菲特，成功管理投資，而且曾擔任敝公司董事九年，對我們的一切瞭若指掌，庫姆斯也支持我們協助為所有公民打造更美好及更安全的世界。」

在庫姆斯致函巴菲特已故事業夥伴孟格（Charlie Munger）要求會面後，波克夏2010年延攬這名避險基金創辦人。

隨著巴菲特逐漸退出管理波克夏證券投資組合，庫姆斯在投資決策扮演的角色日益吃重，他並在2019年獲任命為Geico執行長，而這個位子未來將由Geico營運長皮爾絲（Nancy Pierce）接手。

波克夏其他一些重要人事異動包括任職於該公司40年的財務長漢伯格2027年6月將退休，但他明年6月就會交棒給目前擔任波克夏能源公司財務長的查爾斯‧張（音譯）。

另外，波克夏NetJets部門執行長強森（Adam Johnson）將出任波克夏消費者產品、服務與零售事業總裁這個新職位。2026年將接任波克夏執行長的亞伯（Greg Abel），則會直接管理其餘非保險事業。

儘管庫姆斯相較於63歲的亞伯有年齡優勢，最後巴菲特仍選擇亞伯出任波克夏執行長，讓股東感到意外。波克夏股價今年來漲11%，報酬率低於美國股市標普500指數的17%。

