蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機

蘋果高階主管近來相繼去職，彭博資訊引述消息人士說，下一位出走的主管可能是主導蘋果自主晶片計畫的核心人物、硬體技術資深副總裁斯魯吉（Johny Srouji）。 （路透）

蘋果公司正遭遇數十年來最大的人事變動，過去一周就有四名高階主管去職，但這波出走潮可能還未止歇，知情人士透露，現在自研晶片戰略的關鍵人物也正考慮離職。

彭博資訊報導，蘋果主導自研晶片計畫的硬體技術資深副總裁斯魯吉（Johny Srouji）已向執行長庫克 表示，正「認真考慮」近期離職。他已告知同事，若最終離職，將投效其他公司。

過去一周以來，蘋果的人工智慧（AI ）主管詹南德雷亞（John Giannandrea）和介面設計主管戴伊（Alan Dye）相繼去職，法務長亞當斯（Kat Adams）以及永續發展副總裁傑克森（Lisa Jackson）也即將退休。這四名高管都直接向庫克匯報，象徵蘋果管理層出現了空前頻繁的更迭。

這些高階主管或關鍵工程師的出走，也使庫克面臨執掌蘋果以來最動盪的時期之一。

他必須重建主管團隊，並找出如何在AI時代繼續壯大的路徑。庫克正尋求提供更具吸引力的薪酬方案以阻止人才流失。與此同時，Meta、OpenAI及多家新創公司正在挖角蘋果的工程師，可能阻礙蘋果在AI領域的追趕步伐。

雖然庫克表示蘋果仍在研發該公司歷來最創新的產品線，但蘋果已有十年未推出一個成功的新產品類別，其人工智慧（AI）平台Apple Intelligence飽受延宕和功能不足之苦，Siri語音助理的升級也比原定時程晚約一年半，須倚重與Google的合作，彌補自身功能的不足。

蘋果在生成式AI的進展數度卡關後，3月開始逐步淡化AI團隊主管詹南德雷亞的角色，12月1日宣布解除其職務，讓他轉任顧問直到明年春季退休。隨後，蘋果資深設計師戴伊也加入Meta的實境實驗室（Reality Labs）部門。

除了主管跳槽，蘋果正面臨一波退休潮，反映該公司的人口結構現況，許多高階主管已在公司任職數十年，年紀大致相當，不是超過、就是接近60歲。

擔任法務長八年的亞當斯將於2026年底退休，而負責環境、政策和社會事務的副總裁傑克森也將退休。在此之前，庫克的長期副手威廉斯（Jeff Williams）在擔任營運長十年後，已在11月退休；另一名高階主管財務長梅斯特里（Luca Maestri）已於今年初卸任，並可能在不久將來退休。