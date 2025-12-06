鴻海財報助攻AI Fed降息預期推美股逼近新高 鮑爾下周談話成最大變數

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
所有投資人目光如今擺在 Fed今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話會偏鷹還是偏鴿。（路透）

受到投資人預期聯準會（Fed）會在下周降息的激勵，美國股市周五繼續上漲，接近歷史高點。所有人目光如今擺在 Fed今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話會偏鷹還是偏鴿。

史坦普 500 指數和道瓊工業指數周五上漲 0.2%，那斯達克綜合指數受鴻海11月營收亮眼鼓舞上漲0.3%。三大指數周線漲幅均在0.3%以上。

費城半導體指數和台積電ADR分別上漲1.1%和0.6%，一周下來，費半漲3.8%，台積電ADR漲1.1%。

延遲發布的9月個人消費支出（PCE）物價指數年增 2.8%，符合市場所料，這Fed 青睞的通膨指標並未改變華爾街對Fed下周降息的預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算下周降息的機率高達 87%。華爾街也預料美國總統川普明年初公布新任Fed主席人選後，2026 年會有更多次降息。

Siebert Financial 投資長馬雷克（Mark Malek）說：「Fed 是支配當天市場信心的主力，這種情況要等到下周 FOMC 會議結束後才會止息。」Certuity 投資長威爾契（ Scott Welch）說：「如果他們不降息，市場反應將會非常負面。」

由於美股已反映降息預期，因此Fed降息本身不會推高股價，威爾契說：「更重要的是鮑爾會後有關2026 年利率可能路徑的談話。」威爾契說：「如果他說…別指望之後會有更多降息，我認為市場可能會對此有所反應。」

鮑爾任期到明年 5 月屆滿。Mercer Advisors 投資管理副總裁克拉考爾（David Krakauer）說：「我認為市場更關注的是接下來誰會上任？這個人是否真的會主導降息，甚至在一定程度上無視數據走向？」

除Fed決策外，投資人也關注下周AI概念股的業績表現。鴻海11月營收創同期新高，可見輝達（NVIDIA）伺服器的需求依然強勁。甲骨文（Oracle）接下來在周三盤後發布財報，對AI行情具有指標性作用。

輝達本周上漲3.1%，扭轉連二周頹勢。

Orion 投資長霍蘭德（Tim Holland）：「甲骨文的消息肯定有所助益。在我看來，這是一個多年的周期，單從資本支出（CapEx）和投資的角度來看，至少會持續到 2026 年，甚至更久。」

降息 鮑爾 華爾街

