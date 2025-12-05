我的頻道

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

編譯周辰陽／即時報導
SpaceX一枚獵鷹9號火箭9月24日從佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空，將NASA的星際測繪與加速探測器（IMAP）任務送入太空。（路透）
SpaceX一枚獵鷹9號火箭9月24日從佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空，將NASA的星際測繪與加速探測器（IMAP）任務送入太空。（路透）

華爾街日報5日引述知情人士報導，SpaceX正在啟動二級股份出售，估值將達到8000億美元，超越OpenAI，成為美國最有價值的未公開上市公司。

部分知情人士透露，SpaceX財務長約翰森（Bret Johnsen）近日向投資人透露此次出售情況。8000億美元的估值是最近一次二級股份出售獲得4000億美元估值的2倍。SpaceX高管也表示，公司正考慮在2026年進行潛在的首次公開募股（IPO）。

The Information稍早報導SpaceX與投資人就可能IPO時機的討論。SpaceX沒有回應詢問。

隨著SpaceX發展成為美國政府不可或缺的服務供應商，除了負責衛星與太空人發射任務，也透過星鏈（Starlink）提供全球寬頻網路，涵蓋從美國山區到烏克蘭戰爭前線等偏遠地區，投資人多年來一直在等待IPO。經歷三年低迷後，IPO市場在今年夏天回暖。儘管美國政府關門停擺拖慢新股發行，但銀行家和投資人對2026年恢復到正常IPO水平持樂觀態度。

儘管馬斯克的商業帝國正面臨多方日益嚴峻的挑戰，但SpaceX依然強勁，部分原因在於火箭發射領域的主導地位。許多投資人表示，擁有超過800萬活躍用戶的衛星鏈（Starlink）星業務也是推升高額估值的重要因素。

SpaceX通過所謂的要約收購接洽投資人，這類交易通常每年進行兩次，員工和投資人可以出售手中的股份，從這家已有將近25年歷史但仍未上市的公司變現。

總部位於德州的SpaceX為商業衛星公司和NASA等政府機構執行任務，也與五角大廈及情報機構關係密切，為這些客戶承擔發射及衛星相關專案，同時還經常將自家衛星送入低地球軌道。

雖然無法保證能達到8000億美元的目標估值，但SpaceX擁有穩定的投資者群體，經常為不斷上升的估值注資。馬斯克6月在X上表示，SpaceX今年預計將創造約155億美元的收入。

