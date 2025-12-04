利率下山路遇風暴、嚮導又失蹤 但3跡象指向Fed下周必定降息

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）下周將舉行貨幣決策會議，屆時會像市場普遍預期那般進一步調降利率嗎？從日前公布的民間就業數據來看，答案是肯定的。

彭博資訊報導，若以登山作比喻，Fed利率政策路徑此刻已走到下山階段。問題是，Fed主席鮑爾和利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）此時似乎在下山途中遭遇風暴（川普2.0關稅風暴有捲起通膨之虞）。不僅如此，引導下山路的嚮導也失蹤了（可靠的經濟數據因政府關門而付諸闕如），讓決策官員一行人缺乏指引。

在這種情況下，「鴿派」官員如新任Fed理事米倫強烈主張繼續降息，堅信待在原處比繼續往下走更危險。

三大顧慮支持12月降息

主張繼續寬鬆貨幣政策的官員指出，美國經濟成長或許仍持續不輟，但三大明顯徵兆不容輕忽：勞動市場減弱、人工智慧（AI）熱潮退燒，以及關稅衍生的通膨效應拖累經濟。這些顧慮都會對景氣持續擴張構成威脅。

今後FOMC貨幣政策傾向進一步寬鬆，因為鮑爾主席任期將於明年5月屆滿，而他的繼任者--目前以白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特呼聲最高--已高唱「鴿」調。財富管理公司Glenmede投資策略與研究主管普萊德認為，若其他條件不變，未來一年Fed將連番降息，把基準利率降到「中性」水準，亦即既不刺激、也不抑制成長的利率水平。

至於現任主席鮑爾，他本就是個務實派，深知原地逗留太久一樣危險。他之前已表明，唯有在能見度更清晰的情況下，才會進一步降利率。ADP周三（3日）公布的報告顯示民間企業就業人數萎縮，正好讓前方的路更清楚。由此可見，下周FOMC降利率似已成定局。

更遠的前路仍有變數

10月FOMC會議紀錄顯示，鮑爾對進一步降息「未有定論」的意見博得「許多」同僚贊同，畢竟通膨疑慮未消，關稅助漲物價的效應仍是隱憂。不過，過去兩周來，從FOMC決策官員的公開發言可知，他們此刻更關切勞動市場，，這意味著Fed下周利率降定了。FOMC訂於12月9日至10日開會。

投資人也迅速反應，彭博「世界利率或然率」（WIRP）指標顯示，12月降息隱含機率已從數天前的24%，竄升至96%。而且，市場對利率進一步降低的預期還延伸至未來一年，預期到2026年7月將降到3.3%左右，2026年底再降到接近3%。

對美國和其他先進市場經濟體而言，利率從疫後巔峰走下坡之路既陡峭又充滿險阻，一點也不平順。歐美國家央行先是對疫後通膨猛竄反應遲鈍，白宮猛揮關稅大刀又加深經濟不確定性。這使得Fed更長遠的利率路徑難以判讀。

但至少可確定，接下來會走一小段下坡路。

