微軟AI警訊？傳下修部分AI工具客戶支出預期 公司火速澄清

微軟股價周三（3日）挫跌超過2%，反映市場擔心AI產品需求。(路透)

微軟 股價周三（3日）挫跌超過2%，稍早有報導指出，微軟下修了企業客戶在其雲端部門AI 模型與AI代理市集的支出預期。不過微軟已經予以否認。

根據資訊科技媒體The Information引述微軟Azure雲端部門兩名銷售人員的說法報導，微軟多個部門都已下調了業務人員必須達成的部分AI產品銷售增長配額，因為許多人在截至6月的會計年度中未達成目標。這項罕見的調整反映，企業對於支付更多費用採用AI的意願降低，而微軟正試圖因應這一情況。

不過，微軟發言人在電子郵件聲明中表示：「The Information的報導錯誤地將（銷售）增長與銷售配額的概念混為一談。AI產品的整體銷售配額並未被下調。」

微軟股價周三在紐約一度重挫3%，收盤跌幅為2.5%，報每股477.73美元。

投資銀行Jefferies在研究報告中指出，The Information「在文章中完全誤解了重點」，並補充該銀行分析師已與微軟管理層溝通。Jefferies表示，微軟敦促投資人關注該公司加速成長的剩餘履約義務，這是未來營收的指標。分析師也指出，他們的調查顯示微軟Copilot系列AI助手的採用情況強勁。

微軟及大型科技競爭同業，例如Alphabet旗下的Google、Meta以及亞馬遜，都大舉支出投入晶片、伺服器以及興建資料中心，以支撐AI運算需求。但市場開始質疑，這些花費是否值得目前仍未完全被證明的AI技術。The Information 報導指出，一些企業抱怨，用AI處理例行性工作節省的成本難以量化，而且這項技術仍會犯錯，可能導致高昂代價。

根據The Information報導，微軟的Foundry產品銷售目標出現落後。報導說，微軟某個銷售單位去年要求業務員將客戶在其Foundry市集的花費衝高50%。但該單位中只有不到五分之一的業務員達標，微軟因而在7月將今年度的目標下調至成長約25%。這篇報導引用了Azure雲端部門兩位銷售人員的說法。

Foundry是微軟用於銷售AI模型與建置、自動化AI代理工具的平台，與主要銷售給辦公室使用者的Copilot產品線不同。且許多來自AI運算需求的雲端運力消耗，是直接來自OpenAI，這與Foundry市集模式也屬於不同的關係。