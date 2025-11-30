我的頻道

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

比往年更早？聖誕老人提前降臨華爾街 為今年底及2026多頭行情鋪路

編譯任中原／綜合外電
聖誕老人總在每年12月初降臨華爾街，今年顯然來得更早。（路透）
聖誕老人總在每年12月初降臨華爾街，今年顯然來得更早。在美國「感恩節」這一周的四個交易日內，道瓊工業指數上漲逾3%，史坦普500指數大漲近4%，那斯達克100指數漲幅更超過4%，成為2026年另一波大多頭行情的好兆頭。

11月稍早時由於投資人擔憂人工智慧（AI）概念股泡沫化，以及多位聯準會（Fed）的「鷹派」決策官員暗示12月將不會降息美股一度湧現賣壓，但隨後因為Fed「鴿派」官員紛紛發言，使降息預期回升，美股因而強勁反彈，為年底回升鋪路，連比特幣的跌勢也告消退。

股市老將雅德尼表示，「聖誕老人回來了」，他也預期史坦普500指數本周有望再創新高，在今年底時將攻上7,000點大關。果真如此，史坦普指數今年將收漲19%，與過去兩年來每年20%的漲幅也不遑多讓。

而且，美股明年仍可能達到二位數漲幅。雅德尼再度預測2026年史坦普指數將漲到7,700點，亦即再漲10%。他預料2026年「美股咆哮」將再延續一年，前後將達六個年頭。他指出，經濟成長、消費及企業獲利都持續強，且整個十年將能避過全面的經濟衰退，但在不同時期、不同產業可能發生「滾動式衰退」。

德意志銀行更為看好後市，預測史坦普指數明年將能衝到8,000點，比上周五收盤水位再漲17%。德銀分析師團隊在指出，「我們預料美股將因為跨資產性質的資金大量流入而繼續受益。由於企業獲利持續增加，且企業表示仍將堅持原訂的資金分配計畫，因此我們預料上市公司將繼續買回庫藏股」。

摩根大通預測，史坦普500指數2026年將漲到7,500點；但若Fed持續降息，則可能上攻8,000點。分析師團隊指出，利多因素包括企業獲利成長超越趨勢水準，人工智慧（AI）資本支出熱絡，股利提高，以上明年開始減稅。如果通膨降溫速度超出預期，將為Fed再降息2碼以上清除路障，「再者，法規鬆綁及AI帶動生產力普遍提昇的效益，目前仍被各界低估」。

美股 降息 史坦普500

