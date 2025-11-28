美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。（路透）

雲端運算軟體業者Salesforce估算，美國感恩節 全天的線上銷售額將比去年同期成長6%至86億美元，顯示在關稅引發總經不確定性之際，購物者正積極利用零售商提供的大幅折扣進行消費。

Salesforce的數據顯示，截至美東時間27日下午2時，全球感恩節線上支出額年增7.9%至131億美元，美國支出額也成長5.8%至26億美元。

一如預期，感恩節當天的多數流量都來自行動裝置，美國將有85%流量、75%訂單來自行動裝置。Salesforce指出，在感恩節前的25-26日，第三方人工智慧（AI ）代理的流量轉換率，高於社群媒體，全球AI代理流量銷售轉換率是一般流量的六倍，美國為三倍。

Salesforce預估，27日整天的全球數位銷售額將達到360億美元，美國為86億美元，而感恩節隔天的黑色星期五 才是全年網購活動最熱絡的一天，預估當天全球線上支出額將達780億美元，美國為180億美元。

隨著時序進入黑色星期五周末，Salesforce在9月預期，今年美國11月1日至12月31日的線上銷售額將成長2.1%至2,880億美元，較去年同期的4%趨緩。

美國銀行（BofA）在夏季末針對2,000人進行的購物季訪調結果顯示，62%認為與購物季支出相關的財務緊俏，58%覺得禮物變貴了，送禮時也將變得更挑剔，38%表示只會買禮物送給親密的家人和朋友，23%已和親戚達成共識，今年要減少送禮。