我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

編譯季晶晶／即時報導
電影「大賣空」主角以貝瑞為原型人物。圖為大賣空劇照，由演員克里斯汀貝爾主演。（美聯社）
電影「大賣空」主角以貝瑞為原型人物。圖為大賣空劇照，由演員克里斯汀貝爾主演。（美聯社）

電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry）透過Substack的付費電子報Cassandra Unchained（被解放的卡珊德拉），分享他看好的四支股票，並表示這些全是長期投資。

他周三貼文表示：「各位知道我持股且看好Lululemon（LULU）、Molina Healthcare（MOH）、Shift4 Payments9（FOUR），還有房利美（FNMA）也是，後者因為在粉單市場交易，一直沒披露。這些都是至少要放三到五年的標的。我未來將逐一寫分析，也會談其他公司。以我看來，市值介於20億到120億美元之間的區間是現在最具潛力的領域。

他還說，現在是一年之中「找出被錯殺優質公司」的最佳時機。年底為粉飾門面與結構性避稅而產生的賣壓，會使許多好公司被拋售。雖然許多基金經理人不願在年底報告中讓人看見自己持有大幅虧損的股票，但這點不會困擾他。

貝瑞以發掘被市場低估的標的出名。他這次點名的前三支股票今年來表現全都欠佳：運動品牌Lululemon重挫51%，服務低收入戶與長者的醫療保險公司Molina大跌48%，提供支付處理服務的金融科技公司Shift4也摔掉35%。但這正好印證了他「撿便宜」的投資風格。相較下，房利美今年來大漲近兩倍%，主要受市場對其可能民營化的預期所推動。

低收入 醫療保險 Lululemon

上一則

黃仁勳證實此行訪台見到張忠謀：他狀態很棒

延伸閱讀

Nvidia「戰狼式」回應外界唱空言論 是高招還是為市場疑慮添柴火？

Nvidia「戰狼式」回應外界唱空言論 是高招還是為市場疑慮添柴火？
Nvidia力戰貝瑞等人唱空言論 在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評

Nvidia力戰貝瑞等人唱空言論 在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評
AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位
詳述AI是否泡沫 「大賣空」原型推年費379美元付費電子報

詳述AI是否泡沫 「大賣空」原型推年費379美元付費電子報

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返