Nvidia力戰貝瑞等人唱空言論 在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評

輝達（Nvidia）在華爾街發動宣傳，力抗外界對其股票估值過高的質疑。（歐新社）

Nvidia輝達 (另稱英偉達)為了回擊外界對其股票估值過高的質疑，在華爾街和社群媒體上發動一場資訊宣傳行動，向分析師發出備忘錄，反駁市場上對AI 泡沫的質疑聲浪。

值此之際，輝達市值已經從10月底觸及的5兆美元歷史高點回落至4.38兆美元，但依然擁有全球市值最高企業地位。

路透報導，在上周，輝達向賣方分析師（為證券經紀商、投資銀行等「賣方」機構工作的分析師）發出一份詳細的備忘錄，逐點反駁電影「大賣空」主角本尊、知名避險基金經理人貝瑞（Michael Burry）與其他在Substack社群媒體上撰文者所提出的批評聲音。貝瑞因在2008年金融危機前押注美國房市崩盤而聲名大噪，而最近，貝瑞在新推出的付費電子報中，進一步批評輝達就如同當年科技股泡沫中心的「思科」。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）在26日完整公開輝達發出的備忘錄，內容顯示輝達回應了一篇由另一名作者撰寫的Substack文章，該文章聲稱利用AI分析輝達的公開財務資料得出結論，輝達的庫存正在堆積，而且客戶未能付款。

輝達也引用其公開揭露的資訊提出詳細的反駁，解釋為何不該把輝達與世界通訊公司（WorldCom）、朗訊（Lucent） 或安隆（Enron） 等過往的會計欺詐事件相比。不過，輝達承認其最新的Blackwell晶片因為架構更複雜，所以毛利率較低、保固成本較前一代更高。

輝達沒有回應路透針對這份備忘錄提出的置評請求。

這份備忘錄是在輝達股價25日出現重挫後的隔天，由伯恩斯坦公布。當時重挫原因是因科技媒體The Information報導Meta正與Google 洽談採用Google的AI晶片，這些產品與輝達的AI晶片競爭。

輝達隨後在社群平台X公開回應該報導，表示對Google的成功感到「高興」，但強調其晶片仍比競爭同業「領先一代」。不過，該貼文引來網友質疑與批評，認為輝達為何要在社群媒體上發文針對Google的消息力挺自家。

擁有超過3.8萬追蹤粉絲的Google DeepMind研究員Susan Zhang寫道：「肯定在輝達內部有人知道這件事看起來有多糟……對吧？」