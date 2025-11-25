施打新冠疫苗人數續減 莫德納淪最大做空標的

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導

隨著美國過去數月施打新冠疫苗的人數持續減少，疫苗大廠莫德納（Moderna）股價已跌至新冠疫情前的低點，並成為史坦普500指數空頭部位最高的股票。

英國金融時報（FT）報導，根據科技業分析公司S3 Partners，莫德納股票的空頭部位，9月底起已在史坦普500指數中居冠，做空者今年來未實現利得達約6.22億美元。此外，莫德納股價21日收盤報23.72美元，相當於2020年2月水準，今年來股價累計下跌43%。

另一方面，Jefferies 21日公布的報告顯示，在美國衛生部長小羅勃．甘迺迪數個月的反疫苗宣導後，該國施打新冠疫苗的人數，比去年同期減少約24%。分析師表示，盡管供給充足，疫苗疲勞（vaccine fatigue）導致過去數月的新冠疫苗施打率不及2023或2024年的水準。

小羅勃．甘迺迪長久以來對疫苗持懷疑論，他6月將一個最高層級的疫苗諮詢委員會成員全數開除，並在兩個月後限制政府公布的新冠疫苗施打建議。不過，莫德納自2023年起就不曾獲利，遠早於小羅勃．甘迺迪今年將疫苗懷疑論引進華府之舉。同時間，莫德納今年來已斥資逾120萬美元進行遊說，創該公司紀錄。

莫德納於2021年7月獲納史坦普500指數，美國政府同年向該公司購買數億劑的新冠疫苗，激勵該公司當年度營業利益率攀抵高於波克夏公司的水準。然而，莫德納營收自2021年以來已下滑逾八成。

莫德納高層在20日的投資者日上宣稱，明年獲利有望好轉，該公司預計擴大在美國以外市場的銷售，也正加緊將其信使核糖核酸（mRNA）技術運用於癌症治療。莫德納董座阿費揚表示，市場看空莫德納股票，但沒有影響其運作方式。

William Blair分析師敏特說，莫德納在疫苗領域的曝險，使藥業巨擘無意收購，「你需要一些具說服力的腫瘤醫學數據」來引起收購者的興趣。

莫德納說，就目前看來，在澳洲、加拿大和英國的銷售，將有助提升明年營收多達10%。

