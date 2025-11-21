我的頻道

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

AI避險新交易 買進甲骨文CDS

編譯季晶晶／綜合外電

投資人熱中的AI避險新交易：買進甲骨文債券違約保險的信用違約交換（CDS），5年期CDS價格過去幾個月已上漲約兩倍，顯示該公司正逐漸成為信貸市場觀察AI風險的重要指標。

甲骨文在AI領域投入巨資，並在複雜的交易網絡中扮演關鍵角色，但該公司信用評級不如微軟或Alphabet等公司，交易員近幾個月來紛紛買進甲骨文的CDS合約，使其成為市場避險、甚至押空AI熱潮的主要工具。

根據洲際交易所（ICE）數據服務公司統計，近幾個月來，防範該公司五年內發生債務違約的成本已增加兩倍，19日更達到一年約1.11個百分點的高點。這意味，如果要保障1,000萬美元本金，每年須支付大約11.1萬美元。

巴克萊信用策略師帕特爾指出，隨著對AI抱持懷疑態度的人湧入市場，截至11月14日的七周內，甲骨文CDS交易量急遽攀升至約50億美元，去年同期僅約2億美元。

甲骨文的股價同樣反映出投資人的擔憂加劇：自9月10日至本周三收盤，其市值已經蒸發約三分之一。

需要說明的是，鮮少有人認為，這家擁有投資評等、市值達6,400億美元的公司會很快違約。而是如果投資人對AI信心動搖，甲骨文的CDS價格將進一步飆高，為買入這項衍生性商品的投資人創造可觀利潤，抵銷他們在整體市場下跌中遭遇的損失。

摩根史坦利分析師上月撰寫報告指出，預計到2028年度，甲骨文調整後債務淨額將從約1,000億美元成長逾一倍至大約2,900億美元，建議投資人買入該公司5年期CDS及5年期債券。

日相批准經濟方案 匯債大震盪

歐洲服務業增速 1年半來最快 製造業卻萎縮

OpenAI詛咒發威? 甲骨文與它交易沒賺到 還倒貼逾百億

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事

FBI局長被爆違背承諾 衝擊英美情報合作關係

